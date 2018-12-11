В Оренбуржье открылся новый кинотеатр по федеральной программе

Новый современный кинотеатр "Восток" торжественно открылся в райцентре Светлый Оренбургской области. Здание реконструировано за счет регионального и районного бюджетов, а пять миллионов рублей на закупку оборудования выделено по федеральной программе.

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства области, в свое время кинотеатр в Светлом был одним из первых широкоформатных кинотеатров на востоке Оренбуржья. Он начал работу в январе 1963 года. Однако в 2007-м показ широкоформатных фильмов здесь был прекращен, а еще через три года культурный центр закрылся.

Решение о реконструкции объекта было принято прошлой зимой во время рабочей поездки губернатора Юрия Берга в район.

В марте текущего года по результатам конкурсного отбора в рамках федеральной программы "Создание условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ с населением до 500 тысяч человек" на приобретение киноаппаратуры, экрана и кресел для "Востока" было выделено пять миллионов рублей. На реконструкцию кинотеатра местная казна направила 5,7 миллиона рублей. Строителям помогали и жители поселка, которые регулярно организовывали субботники.

Открытие обновленного кинотеатра стало настоящим праздником для всего райцентра.

- В этом году "Восток" отмечает юбилей - 55 лет. Поэтому капитальный ремонт и переоборудование кинотеатра - отличный подарок к знаменательной дате! - отметил губернатор области Юрий Берг. - Теперь вы можете смотреть кино на большом экране в хорошем качестве и со звуком самого высокого уровня.

Лидер региона отметил, что наряду с классикой отечественного кино и новинками российского кинематографа светлинцы смогут увидеть здесь лучшие ленты мирового кино.

- Я считаю, что необходимо рассмотреть варианты использования кинотеатра в образовательных целях. В свое время были очень распространены и популярны кинолектории. Обязательно нужно организовывать школьные и семейные кинопоказы, иметь репертуар на все вкусы и возрасты - чтобы каждый поход в кино становился праздником для зрителей, - резюмировал Юрий Берг.

Особая честь открыть обновленный "Восток" была предоставлена ветерану труда Валентине Федоренко, проработавшей в кинотеатре более 40 лет. А первым фильмом, который увидели зрители, заполнившие зал, стала лента режиссера Кирилла Белевича "Семь пар нечистых" (16+), поставленная по мотивам произведения Вениамина Каверина.

Кстати

Губернатор вручил руководству кинотеатра, являющегося филиалом районного Дома культуры, сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Такой же подарок получил самый молодой директор школы в области - 25-летний Антон Ляпин из поселка Восточный Светлинского района, недавно ставший победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Педагогический дебют" в номинации "Молодые управленцы".