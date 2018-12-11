В арбитражном суде Пермского края состоялись финалы конкурсов профессионального мастерства "Лучший юрист Прикамья" и "Бухгалтер года".

Состязания прошли уже 18-й раз и, как всегда, вызвали неизменный ажиотаж среди правоведов и финансовых работников региона. Подтверждением является число участников соревнований. К их началу поступило около 300 заявок от специалистов.

Отборочный этап, предполагающий тестирование, продолжался полтора месяца. До финала было допущено 30 юристов и столько же бухгалтеров. На заключительной стадии конкурса за победу боролись только 50 специалистов. Остальные по тем или иным причинам не смогли в нем участвовать.

В открытом противостоянии 7 декабря в конференц-зале Арбитражного суда Пермского края победители отборочного этапа выясняли, кто из них лучший. На кону стоял суперприз - поездка в Москву с проживанием в гостинице "Националь" и посещением Большого театра.

Первым заданием финала было тестирование. На него отводилось 45 минут. После небольшого перерыва конкурсанты занялись нетворкингом.

- Это выстраивание доверительных отношений между участниками, - поясняет Ильфая Пермякова, одна из организаторов конкурса. - В данном случае нетворкинг проводился для того, чтобы финалисты лучше узнали друг друга и, возможно, наладили долгосрочное сотрудничество.

В суперфинале за победу боролись те, кто набрал наибольшее число баллов на первом этапе конкурса. Лучшим юристом Прикамья-2018 стал Алексей Горбунов, на втором месте - Алексей Казаков, на третьем - Дмитрий Мартюшев. Среди бухгалтеров победу праздновала Светлана Кайгородова. Вице-бухгалтером года стала Елена Фролова, третье место досталось Наталье Никитиной.

Справка "РГ"

Конкурсы профессионального мастерства среди юристов и бухгалтеров Пермского края проводятся с 2000 года. За это время в них приняли участие тысячи специалистов.