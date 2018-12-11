В этом учебном году в пермской школе "Мастерград" появилась система распознавания лиц. Пока первая в стране. Для того чтобы попасть на территорию школы или выйти оттуда, все школьники, педагоги и родители проходят через турникет, в который вмонтирована фотокамера, фиксирующая лицо каждого.

Решив проверить на себе, как работает система, отправилась в школу днем, раздобыв электронную карточку. Первый рубеж - ограждение - преодолела спокойно. Карточка, слегка пропищав, беспрепятственно пропустила меня на территорию учебного заведения.

Приободрившись, зашла в просторное фойе. Там оказалось людно и шумно, ребята переодевали сменку. Камеры увидела сразу: они вмонтированы на уровне пояса, чтобы сразу попасть "в кадр".

Ребенок на секунду приостанавливался и смотрел в специальное окошечко. В это время компьютер делал снимок и, сопоставляя его с информацией, занесенной в систему ранее, подмигивал ученику зеленым глазом. Это сигнал, что биометрические сведения, а также фамилиия, имя, отчеством, занесенные в базу данных, совпали с фотографией с камеры.

Приблизившись к турникету, смело посмотрела в камеру и приложила карточку к датчику. Из динамиков раздался громкий сигнал и женский голос сообщил: "Пропуск недействителен!". Я моментально стала центром всеобщего внимания. Около меня сразу материализовалась девушка в форме охранника. Пришлось разоблачаться.

В отличие от других цифровых систем безопасности эта более надежная. Как правило, обычная система управления доступом открывает турникет независимо от того, чья карта приложена к датчику. Значит воспользоваться ею может кто угодно. Как это, например, случилось нынешней весной в пермской школе N 127, когда в здание прошел бывший ученик, который уже там не учился.

Должно совпасть лицо проходящего человека и данные о нем, занесенные в систему. Посторонние люди не смогут войти в учебное заведение по карте школьника

- Воспользоваться найденным или подделывать пропуск совершенно бессмысленно, - говорит директор компании-разработчика Андрей Дзыгарь. - Ведь на турникете должно совпасть два фактора: лицо проходящего человека и данные о нем, занесенные в систему. Посторонние люди не смогут войти в учебное заведение по карте школьника.

Система дает разрешение на вход взрослым, если они пришли на собрание. Когда родители хотят пообщаться с педагогами, то в так называемом "киоске саморегистрации" могут сканировать свой паспорт, сфотографироваться и, пройдя проверку на подлинность документа, получить разовый пропуск. Можно и "договориться с системой", чтобы ребенок не выходил за пределы территории. Камера на турникете должна"узнать" бабушку.

Как вам это

Лариса Пшеницына, директор гимназии N15, Сочи:

- Мы уже заказали подобную систему для нашей гимназии. Ее должны установить до конца года. После керченского ЧП производитель добавил в комплектацию турникеты. Стоит система недешево и, наверное, не каждая школа сможет ее себе позволить. Нас выручил грант.

Анна Потеева, мама школьника, Санкт-Петербург:

- Ничего против такой системы я не имею, технологии проникают во все сферы жизни. Но и особой надобности в ней я не вижу - уже сейчас попасть в школу зачастую невозможно даже родителям.

Владимир Остяков, экс-сотрудник полиции, Красноярск:

- Я считаю это напрасной тратой средств. В детских учреждениях даже самая навороченная система безопасности не гарантирует родителям и учителям спокойствия. Важнее - надежные люди.

Подготовили Ольга Максимова, Инга Бугулова, Дмитрий Лапин