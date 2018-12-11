В школах Оренбуржья создано 40 казачьих классов

На сегодня в школах Оренбуржья созданы и действуют 40 казачьих классов, в них обучаются 782 ученика. А в этом учебном году в регионе впервые появилась целая казачья школа – в поселке Караванный Оренбургского района.

Первые казачьи классы в обычной средней общеобразовательной школе были организованы по желанию родителей еще в 2006 году. Сейчас из 345 учеников кадетами пяти казачьих классов являются 125 ребят. По словам директора Юлии Абрамовой, система кадетского (казачьего) образования способствует патриотическому воспитанию детей.

Помимо обязательных предметов, юные кадеты изучают историю казачества, фольклор, занимаются хореографией, общефизической и строевой подготовкой, стрельбой, шахматами.

Кстати

В 2017-м на базе Караванной школы был создан муниципальный Центр военно-патриотического воспитания. А в текущем году команда школы стала победителем областного этапа Всероссийской военно-спортивной игры "Казачий сполох".