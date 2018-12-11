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11.12.2018 16:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Власти Мордовии примут план по увеличению зарплаты

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
План по увеличению заработной платы в регионе разрабатывается в Мордовии.

Рост оплаты труда и снижение уровня бедности стали главными темами обсуждения на последнем заседании кабмина республики.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Мордовия вышла в лидеры по созданию эффективных рабочих мест

- Сегодня в Мордовии проводится масштабный мониторинг уровня заработной платы на предприятиях для того, чтобы разработать действенный комплекс мер по планомерному увеличению зарплаты во всех сферах, - сообщили в пресс-службе правительства РМ.

Напомним, что глава республики Владимир Волков в своем послании к Госсобранию региона поставил задачу в 2018 году обеспечить рост заработной платы, двукратно опережающий рост инфляции. Для этого необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза.

Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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