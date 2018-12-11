Власти Мордовии примут план по увеличению зарплаты

План по увеличению заработной платы в регионе разрабатывается в Мордовии.

Рост оплаты труда и снижение уровня бедности стали главными темами обсуждения на последнем заседании кабмина республики.

- Сегодня в Мордовии проводится масштабный мониторинг уровня заработной платы на предприятиях для того, чтобы разработать действенный комплекс мер по планомерному увеличению зарплаты во всех сферах, - сообщили в пресс-службе правительства РМ.

Напомним, что глава республики Владимир Волков в своем послании к Госсобранию региона поставил задачу в 2018 году обеспечить рост заработной платы, двукратно опережающий рост инфляции. Для этого необходимо добиться прироста валового регионального продукта и промышленного производства, превышающего среднероссийские показатели как минимум в два раза.