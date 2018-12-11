За ограбление банка ульяновца отправили в колонию на девять лет

Житель Ульяновска, совершивший разбойное нападение на банк, приговорен к девяти годам заключения. Об этом сообщила пресс-служба ульяновской областной прокуратуры.

Нападение на офис банка "Восточный" на проспекте Ленинского Комсомола Ульяновска произошло вечером 17 августа. Двое преступников в масках ворвались в помещение и, угрожая кассиру и менеджером ножом, забрали из кассы 18 российские и иностранные банкноты на общую сумму, эквивалентную 18 миллионам рублей.

Злоумышленники пытались скрыться с места преступления, но одного из них удалось задержать. Им оказался 31-летний безработный местный житель. 11 декабря суд признал его виновным в разбое.

Личность второго преступника установлена. Он находится в федеральном розыске.