В Барнауле девочка упала в лужу с кипятком

В Алтайском крае следственные органы начали проверку случая травмирования 9-летней девочки во время коммунальной аварии в Барнауле. Ребенок получил ожог 20 процентов тела, наступив в кипяток из прорванной теплотрассы.

- В Барнауле в районе поселка Восточный 9-летняя школьница наступила в лужу с кипятком, которая образовалась в результате коммунальной аварии, - рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В результате ребенок получил сильнейший ожог ноги и сейчас находится в реанимации ожогового центра.

По словам Людмилы Рязанцевой, следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и родителей ребенка. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Очевидцы ЧП сообщают в соцсетях, что девочка с подругой шла из школы и, увидев пар, решила сделать селфи. Подойдя поближе к источнику пара, ребенок провалился под снег, под которым был кипяток из прорвавшейся теплотрассы.