В канун Дня Конституции глава региона вручил паспорта юным омичам

Новости

Звезда "Универа" назвал камчатских зрителей быдлом 16:47
В Риме загорелся завод по переработке отходов 16:44
Модернизированные советские танки стали серьезной проблемой для НАТО 16:43
В Подмосковье обокрали главного тренера сборной РФ по фехтованию 16:25
ГАЗ наладит сборку турбодизеля Volkswagen 16:18
Участница Spice Girls Мел Би серьезно пострадала, упав с лестницы 16:07
В Петербурге в школьном бассейне отравились 16 учеников 16:02
В Дагестане скончался водитель сорвавшейся в обрыв машины 15:54
Путин вручит госпремии и придет на прием в честь юбилея Конституции 15:49
Найдено огромное 2000-летнее кладбище германцев 15:49
Минтруд предупредил о мошенниках, обещающих большое пособие 15:48
Суд вынес приговор задержанному в Крыму украинскому шпиону 15:46
Основатель казачьего поп-арта представит в Минске выставку своих картин 15:45
Борьба самбо получила временное признание МОК 15:36
Зонд Dawn обнаружил на Церере "залежи" углерода 15:35
Премьер Беларуси принял участие в церемонии открытия посольства Судана 15:30
Школьники в Забайкалье занимаются физкультурой при 20-градусном морозе 15:27
"Богемская рапсодия" Queen стала самой популярной песней XX века 15:24
Испытания "космической пушки" скоро начнутся в США 15:24
Парламентариев лишат постов за лоббизм 15:20
Госпитализирована вдова Леонида Гайдая, актриса Нина Гребешкова 15:17
Альфа-банк опроверг сообщения о продаже активов 15:11
В Минске предложили разрешить безвизовый въезд в Беларусь через Россию 15:10
Летчики-испытатели рассказали о полученном в Сирии боевом опыте 15:05
Германия увеличит танковые войска впервые за десятилетия 15:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 14:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В канун Дня Конституции глава региона вручил паспорта юным омичам

36 старшеклассников получили паспорт - главный документ гражданина Российской Федерации - из рук губернатора Омской области Александра Буркова. Поздравить ребят на торжественный прием в Музей изобразительных искусств имени Врубеля пришли не только представители власти, но и родители, учителя, друзья школьников.
Фото: Сергей Мельников/РГ Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Сергей Мельников/РГ
Фото: Евгений Кармаев/РГ
Александр Бурков открыл в Омске центр развития креативности детей

Несмотря на юный возраст - 14 лет - новые граждане России уже отличились успехами в учебе, победами в олимпиадах, спартакиадах и конкурсах.

Например, Владислав Головань из Шербакульской школы преуспевает в социальном предпринимательстве. Анастасия Журкина из Любинского района - в волонтерском движении, при этом девочка прекрасно поет и танцует. Александр Ильсян из Полтавки лучше всех в регионе знает историю Красной армии, к тому же он - призер олимпиады по обществознанию, русскому языку и физике, да еще и чемпион по волейболу.  Анастасия Карпова из Нововаршавской Славянской школы занимается в кадетском классе, активно интересуется наукой, учится музыке. Омич Данила Костылев - профессионал и победитель турниров в кикбоксинге и тхэквондо. Гимназистка Алина Кочергина - не только активный участник Омского государственного детского ансамбля, но и многообещающий молодой ученый. Кирилл Середой  - лучший защитник детской флорбольной лиги, победитель соревнований "Золотая клюшка", Всероссийского форума юных исследователей космоса "Мы - дети Галактики!", а также участник "Космического фестиваля РДШ" в Байконуре.

Фото: Сергей Мельников/РГ
Соцпредприниматели обсудят в Омске приоритетные национальные проекты

Обращаясь к ребятам, глава региона подчеркнул, что получение паспорта - это начало нового и очень интересного этапа их жизни.

- Здесь собрались те, кто отличился в учебе, спорте, общественной деятельности, кто доказал право называться гражданином Российской Федерации, - сказал Александр Бурков.- Николай Некрасов сказал: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Гражданин - это тот, кто соблюдает и чтит законы своего государства, служит ему верой и правдой. Вы стали гражданами великой страны. Поздравляю вас с этим событием. Желаю вам хорошо учиться, слышать родителей, педагогов. Любить свою Родину. Счастья вам!

- Мы стали взрослыми. И запомним этот день на всю жизнь, - в свою очередь сказал Кирилл Середой. - Мы хорошо понимаем, что от нашего поколения зависит будущее станы и региона. Я горжусь тем, что живу в России. Обещаю заботиться о своей Отчизне, приумножать славу родного края.

Вместе с паспортами ребятам вручили Конституцию Российской Федерации. На вручении присутствовал государственный инспектор Иван Евстифеев.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ