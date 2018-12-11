В канун Дня Конституции глава региона вручил паспорта юным омичам

36 старшеклассников получили паспорт - главный документ гражданина Российской Федерации - из рук губернатора Омской области Александра Буркова. Поздравить ребят на торжественный прием в Музей изобразительных искусств имени Врубеля пришли не только представители власти, но и родители, учителя, друзья школьников.

Несмотря на юный возраст - 14 лет - новые граждане России уже отличились успехами в учебе, победами в олимпиадах, спартакиадах и конкурсах.

Например, Владислав Головань из Шербакульской школы преуспевает в социальном предпринимательстве. Анастасия Журкина из Любинского района - в волонтерском движении, при этом девочка прекрасно поет и танцует. Александр Ильсян из Полтавки лучше всех в регионе знает историю Красной армии, к тому же он - призер олимпиады по обществознанию, русскому языку и физике, да еще и чемпион по волейболу. Анастасия Карпова из Нововаршавской Славянской школы занимается в кадетском классе, активно интересуется наукой, учится музыке. Омич Данила Костылев - профессионал и победитель турниров в кикбоксинге и тхэквондо. Гимназистка Алина Кочергина - не только активный участник Омского государственного детского ансамбля, но и многообещающий молодой ученый. Кирилл Середой - лучший защитник детской флорбольной лиги, победитель соревнований "Золотая клюшка", Всероссийского форума юных исследователей космоса "Мы - дети Галактики!", а также участник "Космического фестиваля РДШ" в Байконуре.

Обращаясь к ребятам, глава региона подчеркнул, что получение паспорта - это начало нового и очень интересного этапа их жизни.

- Здесь собрались те, кто отличился в учебе, спорте, общественной деятельности, кто доказал право называться гражданином Российской Федерации, - сказал Александр Бурков.- Николай Некрасов сказал: "Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан". Гражданин - это тот, кто соблюдает и чтит законы своего государства, служит ему верой и правдой. Вы стали гражданами великой страны. Поздравляю вас с этим событием. Желаю вам хорошо учиться, слышать родителей, педагогов. Любить свою Родину. Счастья вам!

- Мы стали взрослыми. И запомним этот день на всю жизнь, - в свою очередь сказал Кирилл Середой. - Мы хорошо понимаем, что от нашего поколения зависит будущее станы и региона. Я горжусь тем, что живу в России. Обещаю заботиться о своей Отчизне, приумножать славу родного края.

Вместе с паспортами ребятам вручили Конституцию Российской Федерации. На вручении присутствовал государственный инспектор Иван Евстифеев.