В Омске подешевеет проезд для льготников

Депутаты Омского горсовета утвердили изменение стоимости проезда в муниципальном транспорте Омска. С 1 января 2019 года при безналичном расчете стоимость поездки составит 25 рублей, а при наличном - 30. Что касается льготников, то платить за проезд они станут меньше.

Повысить плату за проезд, которая не менялась в течение трех лет, власти вынуждают обстоятельства. Сейчас стоимость поездки в городских автобусах, троллейбусах и трамваях составляет 22 рубля. При этом экономически обоснованный тариф, утвержденный РЭК, равняется 38 рублям. Разница, которую компенсирует городской бюджет, по подсчетам экономистов, в этом году составит 900 миллионов рублей. При этом топливо, запчасти, обслуживание техники постоянно дорожают, а возможности бюджета ограничены.

Новая цена проезда в муниципальном транспорте составит 25 рублей по безналичному способу оплаты - электронным билетом, пластиковой картой или с помощью смартфона, на котором должно быть установлено приложение Sigma. При наличном расчете за разовую поездку придется отдать 30 рублей. Как пояснили в мэрии, сделано это для борьбы с незаконным оборотом "черной наличности".

- Эта мера временная. С 1 июля 2019 года, согласно федеральному закону №192, наличный расчет без кассового аппарата на территории России станет невозможен. Поэтому всем без исключения перевозчикам стоит уже сейчас привыкать к нововведениям, - пояснили в департаменте транспорта.

Между тем в региональном правительстве считают, что льготники от нововведений пострадать не должны.

- Мы разделяем обеспокоенность мэрии Омска ситуацией в транспортной отрасли. Видим экономические обоснования необходимости повышать стоимость проезда. Но я хочу подчеркнуть: льготы для пенсионеров, школьников, студентов должны быть сохранены. Прошу это учесть и руководство города, и депутатов Омского горсовета, - подчеркнул глава региона Александр Бурков.

Губернатора в мэрии услышали.

- Администрация Омска приняла решение адресно предоставлять льготы тем категориям граждан, которые в них нуждаются. Таким образом, при общем увеличении стоимости проезда до 25 рублей школьники будут платить 15 рублей, пенсионеры и студенты - по 18 рублей. Сейчас поездка им обходится на рубль дороже, - сообщил директор департамента транспорта города Александр Вялков. - При этом сам размер льготы увеличивается. Если сейчас школьники получают компенсацию в размере шести рублей за одну поездку, то в новом году будут получать 10 рублей.

Между тем

В новый год Омск вступает с существенно обновленным муниципальным автопарком. Сто новых автобусов среднего класса уже возят омичей. До 31 декабря на маршруты выйдет еще 20 машин большого класса и 100 малого, оснащенных для перевозки маломобильных групп населения. Такого пополнения в городском автопарке не было уже более десяти лет.