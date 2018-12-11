В Сибири отец-насильник получил 22 года колонии

В Красноярском крае завершился суд над жителем Тюхтетского района: мужчина обвинялся в совершении насилии в отношении родной дочери.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, его вина была доказана.

"Житель села Тюхтет на протяжении 11 лет совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей дочери, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, - рассказали в СК.

Первый раз это произошло, когда ребенку было шесть лет. Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Насильник своей вины не признал. В итоге его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.