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11.12.2018 11:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сибири отец-насильник получил 22 года колонии

Текст: Алексей Бондарев

В Красноярском крае завершился суд над жителем Тюхтетского района: мужчина обвинялся в совершении насилии в отношении родной дочери.

Фото: depositphotos.com
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Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю, его вина была доказана.

"Житель села Тюхтет на протяжении 11 лет совершал изнасилования и действия сексуального характера в отношении своей дочери, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, - рассказали в СК.

Первый раз это произошло, когда ребенку было шесть лет. Когда девушка повзрослела, она обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

Насильник своей вины не признал. В итоге его приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край
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