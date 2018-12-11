В Махачкале прохожие поймали выпавшего с пятого этажа ребенка

Чудесное спасение пятилетней девочки, выпавшей из окна пятого этажа, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в Махачкале. Об этом сообщает Вести.Ru.

Ребенка в окне заметили водители маршрутных такси, находившиеся поблизости. И сразу же бросились к тротуару. Уже через несколько секунд малышка сорвалась и полетела вниз. Мужчины поймали ее на лету.

По предварительным данным, спасенная девочка получила лишь незначительные ушибы. А один из героев-спасителей вывихнул кисть и порвал сухожилие. В момент несчастного случая девочка находилась дома одна.