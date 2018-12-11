Архангельская область сохраняет высокий рост инвестиций в экономику

О том, как в Архангельской области будут переселять людей из аварийного жилья, встречать главный арктический форум страны и создавать стойкие к холодам материалы, "Российской газете" рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Игорь Анатольевич, вопрос об основных экономических показателях 2018-го. Каковы итоги уходящего года?

Игорь Орлов: Мы в очередной раз подтвердили, что Архангельская область - экономически устойчивый регион, способный должным образом оздоравливать свою экономику. Сегодня темпы экономического роста превышают среднероссийские значения. К примеру, в прошлом году Поморье было отмечено как один из регионов России с высоким ростом инвестиций в основной капитал. В 2018-м (пока предварительно) этот показатель мы сохраним на уровне 30 процентов, возможно, и перекроем.

Область планомерно сокращает государственный долг - это свидетельствует об устойчивой финансовой и бюджетной конструкции региона. За девять месяцев 2018 года госдолг у нас уменьшился на 20 процентов.

Инфляционные показатели в регионе по-прежнему ниже общероссийских, кроме того, они остаются самыми низкими и в Северо-Западном федеральном округе. При этом в нашей области хороший уровень привлечения банковских - потребительских, ипотечных - кредитов. Значит, люди связывают свое будущее с Архангельской областью.

20 миллиардов на новые квартиры

Один из наиболее значимых нацпроектов, начинающихся в 2019 году, - переселение из аварийного жилья. На Северо-Западе по количеству "деревяшек", готовых вот-вот съехать со свай, Архангельской области равных нет...

Игорь Орлов: Масштаб нацпроекта в регионе - более 400 тысяч квадратных метров нового жилья и более 20 миллиардов инвестиций. 25 тысяч северян смогут переехать в новые квартиры. Проект изменит облик наших городов и сел: появятся новые районы, будет создаваться инфраструктура - ведь одновременно мы продолжим строить и центры культурного досуга, и детские сады, и школы.

Кстати, о строительстве школ. Вообще, чтобы закрыть тему "второй смены", в Архангельской области нужно построить 22 новые школы. При таком огромном заказе мы испытываем реальные опасения, что не хватит строительных компаний. Возможно, будем привлекать и другие регионы, хотя главный ориентир - на развитие собственной базы.

А теперь о стройматериалах. Традиционные для Севера деревянные дома в Архангельской области начали замещать кирпичные здания. Разумно ли это? Жить в окружении леса, а строить из привозного камня...

Игорь Орлов: Мы очень заинтересованы в развитии деревянного многоэтажного домостроения, но на взвешенные экономические параметры по подобному проекту выйти пока не можем: государство задает очень высокие стандарты, которых при существующем уровне развития этой сферы не достигнуть. Сказывается и мировая конъюнктура цен на дерево. Поэтому, когда начинаем сравнивать экономику строительства деревянного фельдшерско-акушерского пункта и кирпичного, получается, что последний вариант существенно выгоднее. Хотя индивидуальное строительство деревянных домов в Архангельской области развивается по-прежнему активно...

Да, сегодня есть специальная программа Минпромторга по поддержке деревянного домостроения, и это очень перспективное направление, но для него бизнесу необходим набор экономических преференций со стороны институтов власти.

Кстати, отдельная тема нацпроектов связана с формированием бизнес-среды и развитием предпринимательства. Мы хотим, чтобы изначально наши компании видели перспективу на долгий период. К примеру, у нас есть экспортно ориентированный бизнес, который производит лес. А почему бы не ориентировать на экспорт компании, занимающиеся производством молока?

Недавно на "деловом завтраке" в "РГ" президент Торгово-промышленной палаты Поморья Василий Сидоровский рассказал о том, что регион вышел на досанкционный уровень экспорта. Только за девять месяцев 2018 года его объем в Архангельской области достиг 2,02 миллиарда долларов - в основном это поставки леса и всего, что из него производят. А готовы ли сегодня зарубежные партнеры вкладывать средства в экономику Поморья?

Игорь Орлов: Пусть приходят и инвестируют. К примеру, не так давно приехали австрийцы: рассматриваем с ними вариант создания ГЧП в области модернизации учреждений здравоохранения. Дело в том, что на юге Архангельской области есть санаторий с уникальными целебными водами и грязями. Но он устаревший и уже не соответствует современным требованиям, хотя продолжает функционировать. Я бы хотел, чтобы по этому проекту нам удалось совместно поработать.

Тем временем финны предлагают заняться снижением выбросов черного углерода: мы готовы с ними сотрудничать, хотя в этой сфере уже многого добились самостоятельно: объемы выбросов в окружающую среду удалось значительно уменьшить благодаря снижению потребления угля и мазута с переводом котельных на биотопливо.

Совместно с Арменией планируем создать "торговые дома": наш регион сможет поставлять в республику водоросли, Армения в Архангельскую область - продукты питания. Представители Азербайджана готовы вкладывать инвестиции в дорожную инфраструктуру Поморья. Тем временем предприниматель из Архангельска, выпускающий детские кроватки, начал продавать их как в Азербайджане, так и в Казахстане, Белоруссии, Грузии, Китае. Мы лишь помогли ему найти партнеров на рынках других стран.

Интерес к Белкомуру растет

Экспорт - это и организация транспортной логистики. Железная дорога Белкомур призвана связать морские регионы Северо-Запада, арктические порты с Уралом и Сибирью. На какой стадии этот проект находится сегодня?

Игорь Орлов: Это межрегиональный проект топ-уровня. Но нам иногда приходится наблюдать со стороны различных ведомств нежелание видеть огромный эффект, который может дать эта дорога. А она напрямую влияет на рост валового национального продукта, не говоря уже о возможностях, которые открываются перед производителями товаров по доступу к современным логистическим услугам как за пределами России, так и внутри.

Работа над проектом не прекращается - мы занимаемся им много и системно, не "взрывным" образом, а планомерно. Сегодня - вариантами развития, подключения инвестиций.

Поморье - регион, который может и должен иметь все: достойные дороги, жилье, социальную сферу

Интерес к Белкомуру (кстати, это дорога с двусторонним движением) растет, мы сегодня получаем интересные предложения. А совместные действия с Республикой Коми - основа того, чтобы проект должным образом позиционировался как у иностранных инвесторов, так и внутри страны. Дополнительную грузовую базу, которая пройдет через Архангельскую область, сформирует и Северный широтный ход: в перспективе он даст "насыщение" и Белкомуру. Это, кстати, подтвердили специалисты РЖД, приезжавшие к нам в область. Рост грузовой базы при строительстве Северного широтного хода они оценили в 20 миллионов тонн. Хотя эти выкладки основаны на существующем положении дел: мы пока до конца вряд ли способны точно обрисовать весь грузовой поток, который может быть сформирован в случае завершения строительства Северного широтного хода, а также Белкомура.

Эта тема, скорее всего, будет обсуждаться и на Международном форуме "Арктика - территория диалога", который пройдет в Архангельске в апреле 2019 года. Город готовится - открыли новый отель, модернизируются существующие, дороги лучше стали. Как встретит Архангельск главный арктический съезд России?

Игорь Орлов: Делаем сегодня все, чтобы принять его на высшем уровне. Идет формирование основных площадок - предложений по организации форума становится все больше, они разные - и по своему сюжету, и по размещению, и по кругу специалистов. Занимаемся инфраструктурой выставочной деятельности, подготовкой отелей, организацией питания.

Заявок на пятый форум также существенно больше. А его основная идея - "Арктика - океан возможностей". Нам сегодня важно донести до людей, что высокие широты - это не только место на земле, где люди преодолевают трудности в экстремальных условиях. Мы живем на территории, которая может и должна иметь все: достойное жилье, дороги, социальную сферу. А залог успеха - инвестиционные проекты, действующие сегодня в Архангельской области: от добычи полезных ископаемых и деревообработки до создания производственно-логистического комплекса.

Технологией рекуперации тепла поморы владеют веками

Не так давно вы заявили о том, что Архангельск готов к созданию одного из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые по указу президента должны появиться в России к 2024 году.

Игорь Орлов: Да, в Архангельской области может быть создан центр, ориентированный на решение арктических задач по материаловедению. Все условия для этого у нас сформированы, подготовлены базовые документы, мы активно работаем над идеологией центра.

Речь идет о сложных материалах, которые могут быть использованы во всех сферах деятельности человека в Арктике. Это, например, материалы для производства электроники, гребных винтов. Или же гусениц вездеходов - в условиях Арктики металл становится более хрупким, значит, нужны другие сплавы. А возьмите теплоизоляционные материалы, необходимые для того, чтобы сохранять лекарства и продукты в условиях высоких широт, медикаменты из наших водорослей, которые можно применять на Севере для заживления ран, экологически чистые продукты, для выращивания которых в области есть все условия. Научная среда это предложение формирует, а мы, как власть, должны поддержать. В Арктике, к примеру, очень востребованы и проекты по рекуперации тепла: тепловая энергия может использоваться повторно и стать "товаром".

Кстати, технологиями рекуперации тепла очень хорошо владели поморы...

Игорь Орлов: Достаточно пройти по архангельским деревням от Онеги до Мезени, чтобы увидеть наши северные дома, где под одной крышей собрано все - и несколько семей, и сеновал, и хлев, и даже баня. Поморы основательно строили, на века - это факт. А доказательство - дошедшие до нас шедевры деревянного зодчества в архангельской глубинке: в мезенской Кимже, например, получившей статус самой красивой деревни России, жители смогли сохранить деревянные северные мельницы. В Архангельске об архитектуре поморов рассказывает музей под открытым небом "Малые Корелы": стоит хотя бы один раз увидеть северные избы, сложенные без единого гвоздя, и сомнений не останется: здесь, в Арктике, с древних времен живут трудолюбивые и высокообразованные люди.