Полиция Колумбии будет проводить рейды по незаконным плантациям, где выращиваются растения для производства наркотиков, на вездеходах "Тингер" череповецкой сборки.

Как сообщили в Агентстве городского развития, первую партию гусеничных вездеходов уже доставили в эту латиноамериканскую страну и техника поступила на вооружение правоохранительных органов. Всего речь идет о закупке 100-120 машин.

Как известно, правительство Колумбии использует разные методы борьбы с наркодельцами, в том числе и оригинальные. Например, гербицидом для уничтожения сорняков заряжают беспилотные летательные аппараты и отправляют их на плантации. Теперь в стране решили бороться с незаконными плантациям и с помощью снегоболотоходов, которые собирают на одном из предприятий Череповца. Эти небольшие машины пройдут везде, их не остановят никакие препятствия.

Череповецкие вездеходы сделаны конкретно под заказ - по просьбе колумбийских правоохранителей машины оснастили специальным навесным оборудованием для уничтожения посадок коки. Кроме того, на вездеходы установили усиленные рычаги подвески и исключили малый контур системы охлаждения двигателя. Оборудовали машины и улучшенной системой кондиционирования.

Отметим, череповецкие вездеходы активно покупают в Европе, Азии, США и Австралии. В России машины используют газовые и нефтяные компании, спасательные службы, силовые структуры. Под конкретного заказчика делают и комплектацию, переоборудуют платформы и ставят дополнительное электронное оборудование. Подвеска в машинах рычажная подпружиненная, никаких амортизаторов, ничего лишнего.

Справка "РГ"

Колумбия, по официальной статистике Организации объединенных наций, является крупнейшим в мире производителем кокаина. Его значительная часть сразу попадает в США. Как заявило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), только за прошлый год производство коки, сырья для кокаина, выросло на треть - до 1400 тонн. Такие масштабы распространения наркотика вызывают опасения. Деньги на борьбу с выращиваем коки выделяет как США, так и ООН. В прошлом году, например, Колумбия подписала соглашение с Организацией объединенных наций и получила 300 миллионов долларов.

В настоящее время под выращивание коки в Колумбии используют 171 тысячу гектаров земли, что на 17 процентов больше, чем, например, годом ранее. Занимаются этим фермеры, в том числе и незаконные, которые стараются уйти как можно дальше от дорог, чтобы оставаться незамеченными.