Новости

Из-за скандала церемония вручения "Оскара" может пройти без ведущего 21:36
Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань 21:30
МИД назвал "неприемлемыми" слова Помпео о самолетах РФ в Венесуэле 21:25
В Госдуме рассказали, зачем США санкции против "Северного потока-2" 21:17
Россия поможет Турции в создании оптических атомных часов 21:11
Глава МИД Японии уклонился от ответа на вопросы о мирном договоре с РФ 20:59
В Европе назвали вопиющим решение украинского суда по Вышинскому 20:56
Трамп пригрозил приостановить работу правительства 20:54
Пять человек стали жертвами стрельбы в соборе в Бразилии 20:18
Жительницу Пскова отправили под домашний арест за продажу дочери 20:16
Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 20:11
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 21:20
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Череповец против наркобаронов

С колумбийской мафией будут бороться на череповецком вездеходе
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
Полиция Колумбии будет проводить рейды по незаконным плантациям, где выращиваются растения для производства наркотиков, на вездеходах "Тингер" череповецкой сборки.
Череповецкие вездеходы используют газовые и нефтяные компании, спасательные службы, силовые структуры. Фото: vk.com/club75469434 Череповецкие вездеходы используют газовые и нефтяные компании, спасательные службы, силовые структуры. Фото: vk.com/club75469434
Череповецкие вездеходы используют газовые и нефтяные компании, спасательные службы, силовые структуры. Фото: vk.com/club75469434

Как сообщили в Агентстве городского развития, первую партию гусеничных вездеходов уже доставили в эту латиноамериканскую страну и техника поступила на вооружение правоохранительных органов. Всего речь идет о закупке 100-120 машин.

Во Вьетнаме россиянка получила 18 лет тюрьмы за посылку с наркотиками

Как известно, правительство Колумбии использует разные методы борьбы с наркодельцами, в том числе и оригинальные. Например, гербицидом для уничтожения сорняков заряжают беспилотные летательные аппараты и отправляют их на плантации. Теперь в стране решили бороться с незаконными плантациям и с помощью снегоболотоходов, которые собирают на одном из предприятий Череповца. Эти небольшие машины пройдут везде, их не остановят никакие препятствия.

Череповецкие вездеходы сделаны конкретно под заказ - по просьбе колумбийских правоохранителей машины оснастили специальным навесным оборудованием для уничтожения посадок коки. Кроме того, на вездеходы установили усиленные рычаги подвески и исключили малый контур системы охлаждения двигателя. Оборудовали машины и улучшенной системой кондиционирования.

Отметим, череповецкие вездеходы активно покупают в Европе, Азии, США и Австралии. В России машины используют газовые и нефтяные компании, спасательные службы, силовые структуры. Под конкретного заказчика делают и комплектацию, переоборудуют платформы и ставят дополнительное электронное оборудование. Подвеска в машинах рычажная подпружиненная, никаких амортизаторов, ничего лишнего.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области
Почему кузбасская молодежь подрабатывает распространением наркотиков

Справка "РГ"

Колумбия, по официальной статистике Организации объединенных наций, является крупнейшим в мире производителем кокаина. Его значительная часть сразу попадает в США. Как заявило Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC), только за прошлый год производство коки, сырья для кокаина, выросло на треть - до 1400 тонн. Такие масштабы распространения наркотика вызывают опасения. Деньги на борьбу с выращиваем коки выделяет как США, так и ООН. В прошлом году, например, Колумбия подписала соглашение с Организацией объединенных наций и получила 300 миллионов долларов.

В настоящее время под выращивание коки в Колумбии используют 171 тысячу гектаров земли, что на 17 процентов больше, чем, например, годом ранее. Занимаются этим фермеры, в том числе и незаконные, которые стараются уйти как можно дальше от дорог, чтобы оставаться незамеченными.

В мире Южная Америка Колумбия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Российские космонавты на МКС вышли в открытый космос
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Эксперт уточнил, насколько вырастут зарплаты после увеличения МРОТ