Выставка в честь Даниила Гранина открылась в Петербурге

В Президентской библиотеке открылась мультимедийная выставка "Гранин и молодежь". К этому событию были приурочены еще два: презентация одноименной книги, собравшей многочисленные выступления писателя перед студенческой публикой, и видеолекторий, рассказывающий о жизни и творчестве крупного мыслителя, публициста, художника.

Даниил Александрович Гранин родился 1 января 1919 года. До своего столетнего юбилея он не дожил полтора года: ушел из жизни в 2017-м. Но у большинства петербуржцев, да и не только у них, сохраняется ощущение, что писатель продолжает оставаться нашим современником. Валентин Сидорин, исполняющий обязанности генерального директора Президентской библиотеки, признается: общение с ним всегда заражало и радостью, и новыми идеями, как общение с очень молодым и очень креативным человеком.

Про писателя вспоминают много удивительных историй. Например, как в период активизации националистических настроений в городе Гранин заявил, что интеллигенция должна бороться с ксенофобией своими методами и предложил устроить вечер восточной поэзии, где иностранные студенты читали бы стихи о любви на своих родных языках. Это было очень душевное мероприятие. И поразительной долговечности: нынче такой вечер пройдет в Петербурге уже в четырнадцатый раз.

Он любил и умел помогать людям, поддерживать "неудобных" энтузиастов. Так, художник из маленького городка Старая Русса Николай Локотьков много лет бился, чтобы создать там художественную школу для одаренных детей. Буквально "на коленке" вместе с детьми издавал журнал "Введенская старина", где печатались статьи, в том числе и детские, об искусстве. Гранин, узнав про Локотькова, страшно заинтересовался этой историей. В той же Президентской библиотеке с его подачи пять лет назад прошли встречи с Локотьковым, куда были приглашены студенты Академии художеств и училища Штиглица. Сейчас художественная школа в Старой Руссе действует и регулярно получает президентские гранты.

"Папа никогда не экономил свои идеи, очень радовался, когда находил единомышленников, умеющих претворить их в жизнь, - рассказывает дочь писателя Марина Чернышова-Гранина. - Для него общение со студентами и преподавателями было "окном в молодость", а к людям этого возраста он относился с огромным интересом и большим уважением".

Фото: Предоставлено Президентской библиотекой

Люди, лично знавшие Даниила Гранина, вспоминали о его остром, язвительном, парадоксальном уме, о его горячем неравнодушии ко всему, что происходило вокруг. А читатели с благодарностью говорили о книгах, ставших классикой ХХ века. "Иду на грозу", "Искатели", "Эта странная жизнь", "Зубр" - в главных своих произведениях он романтизировал и героизировал научный труд, показывал счастье и тяготы, как мы назвали бы сегодня, высокотехнологичного производства. А его "Блокадная книга", написанная в соавторстве с Алесем Адамовичем, стала энциклопедией ленинградского подвига.

Примечательно, что на презентации выступало немало студентов, которые признавались, что и сегодня находят в книгах Гранина немало ответов на самые актуальные свои вопросы. А в презентуемом сборнике - немало текстов, запечатлевших такие "коллективные интервью", которые брали у писателя студенты XXI века.

Цитаты из книги "Д.А.Гранин и молодежь":

- Скажите, что вы вкладываете в понятие "российская интеллигенция", и чем она отличается, к примеру, от немецкой?

Фото: Предоставлено Президентской библиотекой

- Отличаться она ничем не может, потому что в Германии нет интеллигенции, как и на Западе вообще. На Западе есть интеллектуалы, замечательные, образованные люди, которыми может гордиться любое общество. Сегодня в России нет ни крестьянства, ни рабочего класса, но интеллигенция осталась, хотя и немногочисленная. Я бы сказал, несколько "общипанная", уже не та, что раньше. А между тем, это главное богатство России. Я надеюсь, что ваш университет готовит для России не специалистов, не знатоков литературы, экономики, законов, а именно интеллигентных людей. Что такое русская и особенно советская интеллигенция? Написать историю интеллигенции - значит, написать историю страны… Ее ссылали, арестовывали, выдворяли из России, а она продолжала радеть и страдать за свою отчизну и творить. Вот что такое наша интеллигенция.

- Как вы думаете, что сегодня побеждает чаще, когда сталкиваются наука и нравственность?

- Думаю, что сейчас чаще побеждает наука. Я имею в виду практические аспекты науки, которые нам необходимы и которые очень интересуют нашу власть какими-то быстрыми утилитарными результатами... У меня на эту тему недавно был разговор с президентом Российской Федерации. Я сказал ему, что современное образование неправильное. Мы превращаемся в общество невоспитанных людей, где не учат осуждать такие вещи как безнравственность, воровство, нарушение слова… Нам кажется, важнее поскорее выполнить программу, направленную на ситуацию в медицине, жилищном строительстве, оборонной промышленности, высоких технологиях и т. д. Однако если наше общество будет безнравственным, ничего у нас не получится.

- Вы показали в вашей книге, как герой перебарывает себя, становится личностью. А понял ли он в конце концов, ради чего он живет?

- Я думаю, что вопрос о смысле нашей жизни - безнадежный. С древности люди терзали себя этим вопросом, но найти ответ у них не получалось. Я думаю, прелесть человеческого существования заключается в том, что человек ищет смысл своей жизни. А может, в этом заключается не прелесть его, а беда… Поиски продолжаются уже тысячи лет. И я не знаю, хорошо было бы или плохо, если бы этот смысл был найден. Человека иногда надо ставить в тупик.