МФО нарастили кредитные портфели

Размер портфеля микрозаймов микрофинансовые организации (МФО) достиг рекордных 133 миллиардов рублей. По оценкам ЦБ, объем выданных гражданам средств за год вырос на 26 процентов. Между тем сегмент МФО ожидают перемены, микрофинансистов собираются поставить в жесткие правовые рамки. Кредиторы рассчитывают на послабления и не скрывают: если законодательство изменится, они начнут проверять заемщиков и отказывать в займах.

Бюджетно-кассовый разрыв

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер займа "до зарплаты" в Петербурге сейчас составляет 12 тысяч 960 рублей. Год назад жители Северной столицы занимали у микрофинансистов по 17 тысяч рублей. В Ленобласти сумма сократилась с 12,5 тысячи до 9 тысяч 873 рублей. В НБКИ отмечают, что снижение суммы займа является общей по стране тенденцией, и связывают ее с активизацией банков по выдаче кредитных карт.

Тот факт, что МФО на этом фоне нарастили кредитный портфель, свидетельствует о том, что люди стали чаще обращаться за займами.

Карина Артемьева, директор департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства, объясняет ситуацию тем, что значительное число граждан живут в перманентном стрессовом кассовом разрыве и постоянно нуждаются в деньгах.

При этом значительное число заемщиков не могут выплачивать свои долги МФО. По данным бюро кредитных историй, доля займов, где просрочка превысила три месяца, сейчас составляет 40,3 процента. В бюро посчитали, что в целом по стране россияне оформили свыше 2,9 миллиона дефолтных кредитов на общую сумму 35 миллиардов рублей. За год доля таких долгов возросла на 3,5 процента.

Зарезали ставки

В МФО доля проблемных займов всегда была велика. Но компании стабильно наращивали объемы выдачи микрокредитов и неплохо на этом жили за счет комиссий и неустоек. В частности, они могли самые сложные долги продавать коллекторским агентствам, и в этом был свой экономический смысл.

Схема простая, и она встречается во всех регионах страны. Например, житель Архангельска взял в МФО 10 тысяч рублей под 2 процента в день. Деньги мужчина не вернул, его долг продали взыскателям. Сотрудники фирмы поступили цивилизованно и подали на должника в Ломоносовский районный суд Архангельска. На заседании они представили нехитрый расчет: 10 тысяч - это сам долг, еще 52 тысячи - проценты. Сам должник в суд не явился, контраргументов не представил, вердикт суда: мужчина должен вернуть 62 тысячи. Решение опубликовано в ГАС "Правосудие".

Похожая история произошла с жительницей Петербурга. Она заняла 10 тысяч рублей , не вернула деньги, и ей насчитали долг в 100 тысяч 492 рубля. Красногвардейский районный суд удовлетворил требования кредиторов в полном объеме. Но в последние годы в судебной практике появились решения, когда иски удовлетворяются частично.

Так, с жительницы Котласа МФО потребовали 54 тысячи 761 рубль, из них 9,9 тысячи - основной долг, остальное - проценты и неустойки. В Котласском городском суде посмотрели на калькуляцию микрофинансистов, основанную на том, что сумма долга увеличивалась на 2 процента в день, изучили индивидуальные условия договора, которые заключались с женщиной, и обнаружили, что в документе была прописана ставка 0,4 процента в сутки. В итоге проценты были снижены с 30 до 8,8 тысячи рублей. Также была уменьшена неустойка. По решению суда женщина должна выплатить МФО чуть более 20 тысяч.

Доля займов, где просрочка превысила три месяца, сейчас составляет 40,3 процента

Как отмечают сами микрофинансисты, с каждым годом таких решений становится все больше, что, конечно, участников рынка не радует. На конференции "Микрофинансирование: Трансформация", проходившей в Петербурге, представители МФО со всей страны долго обсуждали формирующуюся судебную практику и пришли к неутешительным выводам.

Так, по словам Ольги Некрасовой, эксперта Российского микрофинансового центра, то, что МФО в течение длительного периода выигрывали дела и получали в полном объеме проценты и неустойки, объяснялось в первую очередь позицией заемщиков, которые не предоставляли суду качественных документов. Люди обращались в сомнительные юридические организации, которые формировали для них заявления с большим числом ошибок; не читая, скачивали образцы с юридических сайтов и несли их в суд. Соответственно, МФО с профессиональными юристами в штате выигрывали именно за счет компетентности своих сотрудников.

Но сейчас в обзорах судебной практики все чаще появляются примеры по снижению процентной ставки или по применению средневзвешенной ставки Центробанка, действовавшей на период заключения договора. Эти обзоры для судов имеют принципиальное значение, ведь доля доходящих до исков споров с МФО не так уж и велика. В той же Архангельской области, по данным ГАС "Правосудие", с начала года рассмотрено всего 30 дел, связанных с микрофинансовыми организациями. Для сравнения: в том же регионе в 2018 году вынесено 1890 решений по банковским кредитам.

Живите на процент

Вскоре МФО может ждать очередное снижение ставок. ЦБ выступил с инициативой сократить предельно возможную ставку до 1 процента в день. Сейчас эту идею рассматривают в Госдуме. Еще один законопроект касается взыскания долгов, он предполагает, что передавать займы можно будет только легальным коллекторским агентствам или структурам, контролируемым ЦБ. Плюс ко всему с 2020 года МФО не смогут напрямую подать в суд на должника и истребовать с него все неустойки и проценты. Они вначале должны будут попытаться урегулировать спор с финансовым уполномоченным.

Алексей Чирков, начальник управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, говорит, что все эти инициативы появились не на пустом месте, в секторе МФО права потребителей нарушаются довольно часто. Например, людям навязывают дополнительные услуги, разного рода страховки. В практике Чиркова был случай, когда гражданин получил от микрофинансистов семь страховок на сумму, приближавшуюся к размеру самого займа.

С такими вещами в ЦБ обещают бороться. Точно так же регулятор намерен добиваться, чтобы в МФО прописывали понятные для заемщиков условия и получали его осознанное согласие.

МФО готовятся к тяжелым временам без "кросс-продаж", с одним процентом в день и с жесткой судебной практикой. В новых реалиях микрофинансисты смогут остаться на плаву, только если нарастят долю "хороших" кредитов, то есть получат постоянных платежеспособных клиентов. Но в сегменте микрозаймов их доля не так уж и велика. Зачастую деньги "до зарплаты" перехватывают те, кому отказали в банках. Да и сами микрофинансисты строят свои маркетинговые кампании на том, что для них не имеет значения кредитная история заемщика. Теперь им придется создавать свои фильтры.

Также не исключено, что часть игроков уйдет с рынка. С начала года в России из реестра ЦБ было исключено 85 МФО, а годом ранее закрылось 135 компаний. Пока в реестре присутствует 2014 организаций, но специалисты прогнозируют вал закрытий МФО после вступления в силу нововведений.

Черный-черный кредитор

Микрозаймы выдают не только МФО, включенные в реестр. На рынке действует значительное количество кредитных структур, не подконтрольных ЦБ. Они выдают займы на любых условиях. Среди них много компаний, которые исключены из реестра, но продолжают работать. Они не сдают отчетность, не состоят в саморегулируемых организациях и работают на рынке по своим правилам.

Они точно так же обращаются к коллекторам, подают в суды на должников, и Фемида встает на их сторону. Например, в Выборгском районном суде Петербурга весной выиграла дело МФО, которая еще в марте 2016 года была исключена из реестра ЦБ. По решению суда женщина, рефинансировавшая микрозаймы в этой компании на сумму 322 тысячи рублей, должна не только срочно погасить весь долг до окончания срока действия договора, но и выплатить 307 тысяч рублей неустойки.

Кстати

Среди частных кредиторов много физлиц - они вывешивают объявления на столбах и предлагают займы всем желающим. Есть также подпольные ломбарды, за копейки скупающие ценные вещи.

Пока в действиях этих структур нет нарушений закона. Один гражданин может дать другому в долг под проценты, это их право. И какие условия здесь выставлять, они вправе решать сами. Теневые кредиторы пользуются этой свободой и прописывают такие проценты, что люди попадают в долговую кабалу.

Эксперты опасаются, что с закручиванием гаек часть заемщиков уйдут к нелегальным кредиторам, где защитить их права вряд ли кто-нибудь сможет.