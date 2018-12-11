К 2020 году в Сокольском районе Вологодской области заработает новое предприятие по производству CLT-панелей - современного строительного материала, получаемого из древесины хвойных пород. Сегодня такие панели - "основа" мирового деревянного домостроения.

Для размещения нового производства на базе Сокольского ДОКа уже подготовлена соответствующая площадка, а для бесперебойного снабжения сырьем подобрана необходимая расчетная лесосека. Выбор площадки не случаен: Сокольский ДОК занимается деревообработкой более 75 лет и уже более 20 лет назад первым в стране освоил технологию производства домов из клееного бруса.

Планируется, что общий объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей. После выхода комбината на расчетную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тысячи кубометров CLT-панелей. По толщине панели могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине - до 24 метров. Таким образом, одна панель может выступать фасадом дома.

- Значительная часть продукции будет поставляться на экспорт, поэтому я уверен, что Вологодчина получит в Европе признание как ведущий производитель мирового уровня. Пилотный квартал деревянных домов после запуска производства мы намерены построить в Вологде, - комментирует проект Михаил Шамолин, председатель правления компании инвестора.

Известно, что сегодня одним из главных трендов развития ЛПК является развитие деревянного домостроения. В планах Минпромторга РФ к 2025 году увеличить долю этого сегмента в общем объеме жилищного строительства в два раза - с 10 до 20 процентов. В то время как во многих странах мира из дерева строят здания и по 7, и даже по 30 этажей, в нашей стране отрасль делает только первые шаги. Хотя и у нас есть позитивные примеры: в Перми введены в эксплуатацию многоквартирные трехэтажные дома из деревянных стеновых панелей.

Однако в целом статистика неумолима: так, в Северной Америке и Скандинавских странах на один квадратный метр построенного жилья приходится 0,6-0,7 кубометра деревянных материалов. В России - 0, 05 кубометра. При этом Россия производит 400 тысяч кубометров инженерной древесины, Европа - 4,5 миллиона. Поэтому перспективы этого сегмента ЛПК в нашей стране громадны. Появление нового предприятия - большой шаг в удешевлении материалов и развитии отрасли, полагают эксперты.