Новости

Депутат Рады призвал инопланетян уничтожить Крымский мост 20:11
Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США 18:42
Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз 18:37
Россияне стали реже допускать просрочки по автокредитам 18:36
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день 18:31
Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 19:42
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плиты из хвои

На Вологодчине появится производство плит для деревянного домостроения
Текст: Ян Гриневич (Вологодская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7741 (278)
К 2020 году в Сокольском районе Вологодской области заработает новое предприятие по производству CLT-панелей - современного строительного материала, получаемого из древесины хвойных пород. Сегодня такие панели - "основа" мирового деревянного домостроения.

Для размещения нового производства на базе Сокольского ДОКа уже подготовлена соответствующая площадка, а для бесперебойного снабжения сырьем подобрана необходимая расчетная лесосека. Выбор площадки не случаен: Сокольский ДОК занимается деревообработкой более 75 лет и уже более 20 лет назад первым в стране освоил технологию производства домов из клееного бруса.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Почему механизм аренды лесных участков в СЗФО остается непрозрачным

Планируется, что общий объем инвестиций в проект составит 1,7 миллиарда рублей. После выхода комбината на расчетную мощность он сможет ежегодно производить более 35,4 тысячи кубометров CLT-панелей. По толщине панели могут варьироваться от 6 до 40 см, а по длине - до 24 метров. Таким образом, одна панель может выступать фасадом дома.

- Значительная часть продукции будет поставляться на экспорт, поэтому я уверен, что Вологодчина получит в Европе признание как ведущий производитель мирового уровня. Пилотный квартал деревянных домов после запуска производства мы намерены построить в Вологде, - комментирует проект Михаил Шамолин, председатель правления компании инвестора.

Известно, что сегодня одним из главных трендов развития ЛПК является развитие деревянного домостроения. В планах Минпромторга РФ к 2025 году увеличить долю этого сегмента в общем объеме жилищного строительства в два раза - с 10 до 20 процентов. В то время как во многих странах мира из дерева строят здания и по 7, и даже по 30 этажей, в нашей стране отрасль делает только первые шаги. Хотя и у нас есть позитивные примеры: в Перми введены в эксплуатацию многоквартирные трехэтажные дома из деревянных стеновых панелей.

Однако в целом статистика неумолима: так, в Северной Америке и Скандинавских странах на один квадратный метр построенного жилья приходится 0,6-0,7 кубометра деревянных материалов. В России - 0, 05 кубометра. При этом Россия производит 400 тысяч кубометров инженерной древесины, Европа - 4,5 миллиона. Поэтому перспективы этого сегмента ЛПК в нашей стране громадны. Появление нового предприятия - большой шаг в удешевлении материалов и развитии отрасли, полагают эксперты.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ