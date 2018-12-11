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11.12.2018 13:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина задымления в петербургском метро

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)

Причиной задымления на петербургской станции метро "Фрунзенская" стало короткое замыкание в тоннеле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Инцидент произошел накануне. Дымом окутало не только вагоны в тоннелях, но и платформу станции. Пассажиры спасались от запаха гари, кутаясь в шарфы, рассказывают в соцсетях очевидцы. К серьезным последствия, к счастью, замыкание не привело.

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В метрополитене отмечают, что сразу после задымления на станции включили дополнительную вентиляцию. На движении инцидент не сказался, поезда следовали через "Фрунзенскую", на вход и выход станцию не закрывали.

В МЧС добавили, что обошлось без возгорания и "ситуация вскоре стабилизировалась".

Напомним, в конце декабря прошлого года две станции синей ветки также стали "жертвами" задымления - это "Невский проспект" и "Горьковская", которые из-за инцидента даже были закрыты. Тогда причиной стало возгорание мусора в вентиляционной шахте метрополитена.

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