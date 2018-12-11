Последнее десятилетие для Арктической зоны РФ - время ключевых решений и больших проектов, роста роли Северного морского пути (СМП). Однако все чаще можно слышать упреки в том, что проработка законодательной базы, которая могла бы способствовать развитию региона, значительно опаздывает. Об этом говорили эксперты VIII Международного форума "Арктика: Настоящее и будущее", который завершил свою работу в городе на Неве.

Сегодня роль СМП - национальной транспортной магистрали страны - сложно переоценить, полагает "главный полярник страны", первый вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

По прогнозам замдиректора дирекции СМП Максима Кулинко, объем грузоперевозок по СМП в 2019 году возрастет на рекордные 60 процентов по сравнению с 2018-м и достигнет 30 миллионов тонн. В будущем СМП "грозит" стать реальной альтернативой Суэцкому каналу - первый путь на 11 дней короче второго - 34 дня против 23, если сравнивать перевозку груза от Южной Кореи до Германии. В следующем году госкорпорация "Росатом" планирует приступить к разработке плана комплексного развития инфраструктуры СМП. В этот план должны попасть и те проекты, которые будут реализовываться на прибрежных и арктических территориях, тем самым будут скоординированы действия всех участников Арктической зоны, сообщил эксперт. Будет обеспечено круглогодичное движение судов в этом регионе за счет увеличения состава собственного ледокольного флота к 2035 году - к этому сроку флот Росатома включит пять универсальных атомных ледоколов 60 МВт, три ледокола "Лидер", четыре ледокола на СПГ, продолжится эксплуатация ледокола "50 лет Победы".

Очевидно, что Арктика - это не только транспортная артерия, но и огромные территории, занимающие 20 процентов земель только нашей страны. Как отметил представляющий Минприроды Дмитрий Шишкин, пока что все развитие Арктики сводится к освоению минерально-сырьевой базы, которая формирует 96 процентов грузопотока по СМП. В Арктике находится 70 процентов мировых запасов углеводородов в мире, и уже сейчас 90 процентов российского экспорта составляет продукция с северных широт, уточняет Михаил Слипенчук, вице-президент Ассоциации полярников.

Однако, несмотря на очевидную значимость региона, вопросы, связанные с ним, не решаются долгие годы.

Пока что все развитие Арктики сводится к освоению минерально-сырьевой базы, которая формирует 96 процентов потока по Севморпути

- Новые проблемы в Арктике появляются раньше, чем мы успеваем решить предыдущие. Мы бесконечно говорим одно и то же, и говорим, конечно, все правильно, но дальше ничего не происходит. В законе об Арктике, который мы пытаемся принять уже 15 лет, должны быть ответы на все вопросы, связанные с проживанием в условиях Крайнего Севера, - утверждает Игорь Шпектор, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера.

По мнению спикера, в настоящий момент не решены вопросы арктического районирования, оленеводства, защиты экобаланса северных широт, существования коренных народов и соцполитики в целом.

- Например, строительство зданий здесь в два-три раза дороже, чем в других регионах. Поэтому содержание пенсионеров в Арктике нецелесообразно. По хорошему, их следовало бы переселять в среднюю полосу страны, а для этого там нужно строить дома и выделять участки под ИЖС. На место пенсионеров, в их квартиры будут переселяться специалисты, готовые работать и жить в Арктике, - полагает эксперт.

Однако готовность в данном случае - вопрос открытый. Сегодня только два процента выпускников профильных учебных заведений остаются работать в Арктическом регионе.

- То молодое поколение, которое лучше адаптируется в условиях работы в Арктике, оказывается за бортом арктических предприятий, что ограничивает развитие всех задействованных сторон, - отмечает Александр Ходачек, президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге.

Сегодня отсутствует федеральная поддержка предпринимательства - из 100 зарегистрированных предприятий до одного года доживают 50, а за пять лет перестают существовать 75 предприятий из сотни компаний Арктической зоны России.

Изменить ситуацию должен законопроект по развитию Арктической зоны, который необходимо дорабатывать таким образом, чтобы были учтены интересы всех участников социально-экономических процессов на Крайнем Севере.

- Именно поэтому он до сих пор не принят Госдумой, - объясняет первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентина Пивненко.

Чтобы ускорить процесс, эксперты предлагают простое решение: поставить экономику во главе политики. Может быть, тогда большинство вопросов, касающихся обустройства Арктического региона, наконец-то найдут свои ответы.

Прямая речь

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области:

- Недра Кольского полуострова содержат значительные запасы редких и редкоземельных металлов (РЗМ). В их числе Африкандовское месторождение перовскит-титаномагнетитовых руд и месторождение Аллуайв, содержащее уникальные эвдиалитовые руды. В ходе рабочего визита в Мурманскую область заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных был сделан вывод, что в России практически отсутствует отрасль производства этих материалов, необходимых для высокотехнологичной промышленности. Нет разделительных мощностей, позволяющих выпускать редкие и редкоземельные металлы. Именно по этой причине буксуют проекты по переработке фосфогипса и получению РЗМ-концентратов. Данную ситуацию нужно менять системно и как можно быстрее, пока на рынке еще есть люди и предприятия, которые хотят этим заниматься. В ближайшее время в Минпромторг России будет представлен проект стратегии развития отрасли РЗМ.

Евгений Никора, вице-губернатор Мурманской области:

- В прошлом году за счет бюджета региона разработан проект по рекультивации хранилища отходов бывшей птицефабрики "Снежная", который получил одобрение на федеральном уровне и включен в состав национального проекта "Экология". Общая стоимость работ по этому проекту, рассчитанному на три года, составляет 462 миллиона рублей. Работы по рекультивации начнутся в 2019 году. Что касается свалок, то 22 таких объекта вошли в утвержденный правительством Мурманской области план. Сегодня разрабатываются проекты дальнейшей ликвидации свалок. Для рекультивации масштабных объектов планируется привлечь средства из федерального бюджета.

Кстати

В ходе форума также шла речь об экологических аспектах освоения Арктики. Один из важных вопросов - перевалка нефти в Кольском заливе, который является водоемом первой рыбохозяйственной категории. Сейчас нефть перегружается на рейдовый перевалочный комплекс "Норд", расположенный в акватории залива. Это увеличивает вероятность аварии с возможным разливом нефти - такая угроза может возникнуть при столкновении какого-либо судна с нефтеперевалочным комплексом. Например, в 2016 году теплоход с грузом цветного металла потерял управление из-за остановки главного двигателя и едва не врезался в "Норд". Первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин выступил на форуме с предложением перевести на берег перевалку нефти в рамках инфраструктуры, которая появится в ходе строительства Мурманского транспортного узла. Этот способ более затратный, но существенно более безопасный как для окружающей природной среды, так и для мореплавания в заливе.

Помимо предотвращения возможных разливов нефти в Кольском заливе, на форуме обсуждался вопрос ликвидации в Заполярье накопленного экологического ущерба. Многие вопросы остаются нерешенными. В Кольском заливе остаются десятки затонувших судов, поднять которые пока невозможно. Кроме того, затонувшее имущество необходимо признать бесхозяйным. Это вопрос федерального уровня, но неясно, кто будет исполнителем. Правила учета бесхозяйных судов до сих пор не разработаны.