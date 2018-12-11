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11.12.2018 19:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Шесть миллионов в отходы

В Карелии построят мусорный полигон
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7741 (278)
Известная финская консалтинговая компания, которая специализируется на энергетике и мусоропереработке, собирается построить полигон по хранению бытовых отходов в Карелии. Стоимость проекта - 6,2 миллиона евро.

- Новый полигон разместится на участке по соседству с ныне действующим санкционированным местом размещения отходов. При этом старая свалка планируется к закрытию вместе с внедрением системы сбора свалочного газа. До начала реализации проекта необходимо произвести проектно-изыскательские работы, после чего объект должен пройти государственные экспертизы - строительную и экологическую, - сообщил руководитель компании регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов Иван Новиков.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
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Проблема со свалками в республике давняя. Существует только 18 официальных мусорных полигонов, а несанкционированных свалок - порядка 130. В некоторых муниципальных районах нет вообще ни одной зарегистрированной.

Не так давно случился скандал под поселком Пряжа, куда свозили бытовые отходы из Ленинградской области. Туда ежедневно приезжали до 20 мусоровозов, в каждой из машин находилось 20 тонн отходов. Жители поселка устали от неприятного соседства со свалкой и пожаловались в прокуратуру. Только общими усилиями удалось навести порядок.

После Пряжи заволновались жители Кондопожского района. Появилась информация о том, что власти собираются построить мусороперерабатывающий завод недалеко от поселка Березовка на площади в 18 гектаров. И хотя специалисты заверяли, что компания из Чехии будет применять современные технологии, никакого запаха и вреда экологии не ожидается, жителей Кондопожского района это не успокоило. В итоге от проекта отказались.

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Финская компания планирует построить полигон в районе станции Орзега Прионежского района. По информации инициаторов проекта, чтобы исключить загрязнение почвы и подземных вод, будут укладывать мембрану и дренаж для отвода фильтрата. Мусор по мере заполнения станут уплотнять слоями с помощью специального уплотнительного катка. Все работы организуют таким образом, чтобы исключить возгорания. Проектом предусмотрен контроль за целостностью мембраны, для этого возведут наблюдательные скважины с постоянным мониторингом.

Строительство полигона обойдется в 6,25 миллиона евро, из которых 3 миллиона региональный оператор получит на условиях льготного кредита, 2 миллиона - в качестве безвозвратного гранта. Остальные средства - из его собственного бюджета.

P.S.

Интерактивную карту участков, пригодных для размещения мусора, предложил создать ОНФ. Это должна быть интерактивная карта, которая объединила бы информацию обо всех территориях, пригодных для размещения полигонов по захоронению и утилизации мусора, а также о тех местах, где этого делать нельзя.

Учет данных карты должен стать обязательным при размещении объектов по захоронению или утилизации мусора. При принятии решений необходимо учитывать их расположение относительно водоемов и грунтовых вод, проходящих на небольшой глубине.

Обращение о создании интерактивной карты общественники намерены отправить в Минприроды России и руководителям субъектов РФ.

Общество Экология Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия
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