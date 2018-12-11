В Новгороде автоинспектор на ходу запрыгнул в КамАЗ с пьяным шофером

Погоня автоинспекторов за грузовиком КамАЗ, грубо нарушавшим ПДД в Великом Новгороде, завершилась задержанием пьяного водителя. Для этого сотрудник ДПС, рискуя жизнью и здоровьем, на ходу запрыгнул в кабину грузового автомобиля, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по Новгородской области.

В дежурную часть поступили сообщения от новгородцев о неадекватном поведении водителя КамАЗа на дороге. Экипаж дорожно-патрульной службы быстро "вычислил" нарушителя на въезде на путепровод.

Но помешать ему стражи порядка поначалу не могли: в ответ на требования остановиться водитель только давил на газ и выезжал на встречную полосу. Заблокировать КамАЗ также не получалось из-за разницы в габаритах автомобилей.

В итоге инспектор принял решение забраться в кабину грузовика на ходу. Нарушителя задержали, им оказался 32-летний нетрезвый мужчина. Он уже лишен водительских прав за пьяную езду, к тому же задержанный угнал КамАЗ. За все это он может отправиться в колонию.