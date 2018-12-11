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11.12.2018 13:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге автомобиль сбил на переходе четырех подростков

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Петербурге четверо подростков едва не погибли под колесами автомобиля. Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло у дома 55 по проспекту Большевиков.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21093, двигался по улице Народной от Дальневосточного проспекта и при повороте направо на круговом движении на проспекте Большевиков совершил наезд в зоне регулируемого пешеходного перехода на четверых несовершеннолетних подростков, которые переходили проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в полиции.

Скорее всего, пострадавшие - студенты Санкт-Петербургского пожарно-спасательного колледжа, который находится совсем рядом, в доме 52 по проспекту Большевиков. Сначала их госпитализировали, однако после осмотра всех отпустили домой.

По факту ДТП проводится официальная проверка.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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