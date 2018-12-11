В Петербурге обсудили лучшие карьерные практики

В "Ленэкспо" завершилась тематическая неделя "Кадры. Карьера. HR" в рамках которой прошла ярмарка-выставка "Малый бизнес и предпринимательство". Участие в тематической неделе приняли специалисты служб занятости со всей страны, представители крупнейших кадровых агентств и HR-служб российских компаний. На заседаниях и в кулуарах участники обсуждали, как же решить кадровый вопрос, который сейчас является принципиальным для всех сфер экономики.

В Петербурге ситуация с трудоустройством, в целом, довольно благополучна. Численность жителей трудоспособного возраста превышает 3 миллиона человек, уровень безработицы - 1,4 процента. Тем не менее, как отмечают специалисты, город сталкивается со значительным числом вызовов.

Так, одна из серьезных проблем - это трудоустройство женщин, которые выходят из отпуска по уходу за ребенком. Практика показывает, что за то время, пока молодые мамы не работают, они могут потерять конкурентноспособность на рынке труда. Специально для них в Петербурге запустили программу, позволяющую повысить квалификацию по своей специальности. В 2019 году в ее рамках запланировано обучение тысячи женщин. А в 2024 году программой смогут воспользоваться 2282 горожанки. В Службе занятости населения Санкт-Петербурга провели опрос среди женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и выяснили, что 63,1 процента респонденток не против пройти дополнительное обучение перед выходом на работу.

Еще один вызов рынка труда - повышение производительности. В рамках тематической недели в "Ленэкспо" этот вопрос обсуждался и на круглых столах, и на секционных совещаниях. В Петербурге к концу 2020 года планируется обеспечить рост производительности труда на 3 процента, а к 2024 году - на 5. В рамках региональной программы работники будут проходить специальное переобучение и овладевать самыми востребованными компетенциями.

В Петербурге на следующий год в рамках программы планируется переобучить 90 сотрудников и их число каждый год будет расти. Так, в 2024 году город переподготовит уже 600 специалистов. Запланировано последовательное увеличение и предприятий-участников программы.

Ряд мероприятий тематической недели был посвящен профессиональной ориентации. Специалисты делились опытом и обсуждали самые интересные практики на круглом столе, посвященном профориентации в условиях трансформации рынка труда.

Как рассказала "РГ" начальник отдела развития человеческого капитала Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Людмила Колдунова, среди участников дискуссии большой интерес вызвала реализуемая в Северной столице программа "Профессиональные горизонты". В ее рамках школьникам рассказывают о самых перспективных специальностях, которые будут актуальны через 10 или 15 лет. В частности, в этом году старшеклассники могли узнать, какие задачи выполняет инженер-конструктор, инженер по радиоэлектронике, промышленный дизайнер, биотехнолог. Участники проекта "погружались" в профессию, им давали базовые задачи из этой области и они их решали, понимая в процессе, насколько им вообще интересна данная сфера и готовы ли они заниматься подобными задачами в дальнейшем. Всего в программе приняли участие более 1300 подростков из разных школ Санкт-Петербурга.

На ярмарке-выставке, организованной службой занятости населения обсуждались вопросы, с которыми сталкиваются предприниматели. Один из ключевых - как открыть свое дело.

Ольга Манохина, начальник отделения сотрудничества с работодателями Агентства занятости населения Приморского района на тематической неделе как раз рассказывала, как начинающие предприниматели могут оформить ИП или ООО и какую им помощь могут оказать в Агентстве.

Конечно, стартовый капитал или помещение, бизнесменам стоит найти самим, но в Агентствах занятости людям могут помочь с оформлением документов, созданием бизнес-плана, разъяснят, когда и кому надо платить налоги. Для предпринимателей с большим опытом такие вопросы, конечно, кажутся немного наивными, но для тех, кто никогда не сталкивался с этой системой, помощь Агентства занятости в этом направлении может быть неоценимой. В этом году 1297 человек получили консультации о том, как открыть собственное дело, половина из них прослушали специальные курсы о том, с чего начинать и как зарегистрировать предприятие в Санкт-Петербурге. Больше всего предпринимателей зарегистрировалось в сферах: услуг, торговли, транспорта, информации и связи.

Сразу несколько известных в Петербурге бизнес-тренеров поднимали кадровые вопросы в стартапах и на микропредприятиях. По словам коуча Инги Узенбаевой, для тех, кто только начинает свой бизнес, это очень актуально, поскольку ранее предприниматель работал в наемной сфере и он понятия не имеет ни как принимать сотрудника на работу, ни как платить за него налоги.

Инга Узенбаева отмечает, что сейчас все чаще предприниматели переводят непрофильные виды деятельности на аутсорсинг, что позволяет сохранить значительное количество ресурсов и не распыляться на решение абсолютно всех задач. Так, для многих стартапов хорошим ходом становится перевод на такую схему бухгалтерии, особенно на первых этапах, когда предприниматель сосредоточен на создании базового продукта, озабочен поисками офиса, ремонтом и огромным количеством других неотложных вопросов.

Принципиальная разница между аутсорсингом и приглашением наемного работника заключается в том, что во втором случае предпринимателю нужно быть готовым оплачивать больничные и отпуска сотрудника и быть готовым найти ему подмену. При аутсорсинге услуги оказываются круглогодично.

Но, как отмечает директор консалтинговой компании "Ветар" Елена Романович, на первых этапах стартапу нужна помощь огромного числа специалистов, раздувать штаты или платить за аутсорсинг далеко не все предприниматели в состоянии. Романович считает, что многие компетенции бизнесмены в состоянии освоить сами, и, если они сами будут выполнять многие задачи, это позволит им серьезно сэкономить средства. На самоокупаемость стартапы выходят хорошо если через год, самые успешные проекты завершали месяц на нулях спустя полгода после открытия, все остальное время в них необходимо было вкладывать средства. Эксперт отмечает, что далеко не все предприниматели готовы постоянно платить за в свой бизнес и говорит, что если ресурс ограничен, то предприятие имеет шансы остаться на плаву не только благодаря идее или подробному бизнес-плану, но и с помощью жесткой экономии.