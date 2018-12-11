Сегодня количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге насчитывает порядка 71,6 тысячи. В них проживают 233 тысячи семей. Из них на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят лишь 83,7 тысячи. А что остальные? Ясно, что не личное желание навсегда остаться в коммуналке движет ими, а чаще всего невозможность попасть в списки счастливчиков-"первоочередников".
Специалисты подсчитали: если двигаться такими темпами, то сегодняшние очередники, стоящие в общей очереди на улучшение жилья, смогут получить его только через 887 лет.
Разгрузить очередь, предоставив обитателям коммуналок возможность выехать в отдельные квартиры, призвана целевая программа, которая действует в Северной столице с 2008 года. За десять лет в рамках этой программы расселено 44 тысячи квартир.
На сегодняшний день в программе числятся две категории жителей коммуналок: те, кто заручился официальным согласием соседей на расселение, и те, кто такого согласия не имеет. Вторая категория, понятно, находится в менее выгодном положении. Но именно к ней в большинстве своем относятся люди, которые десятилетиями, а то и не в одном поколении, проживают в старых петербургских многокомнатных квартирах. Им попасть в очередь особенно проблематично: ведь зачастую упрямые соседи ни за что не хотят давать согласие, понимая, что в случае расселения им придется, например, выехать из центра. Или поменять свою коммуналку на другую подобную, поскольку купить такую отдельную квартиру, какую хочется, на выделенные городом соцвыплаты не удастся.
Неудивительно, что в лучшем положении в ходе реализации программы оказались жители малонаселенных двух-трехкомнатных коммуналок. Им и согласие соседей получить проще: с одной-двумя семьями легче договориться, чем с пятью-семью. И за центр они так ретиво не цепляются, поскольку многие подобные квартиры находятся уже в зоне типовой застройки.
Кроме того, выполняя программу расселения коммуналок, власти пытались одновременно помочь решить жилищную проблему многодетным семьям: приоритет по выдаче соцвыплат на покупку жилья отдавался им.
В результате сложилась несправедливая диспропорция: люди из малонаселенных квартир в более молодых по времени постройки домах оказались в привилегированном положении.
Поэтому в новый законопроект, который депутаты Законодательного собрания уже утвердили в первом чтении, предложено внести такие изменения: предоставлять первоочередное право получить социальную выплату и выехать из коммунальной квартиры тем, кто проживает в ней более 15 лет и чья квартира официально признана многокомнатной.
Здесь есть тонкий нюанс: "многокомнатными" в соответствии с программой расселения в Санкт-Петербурге считаются квартиры, в которых проживает пять и более семей. В случае если квартира неблагоустроенная - четыре семьи и более. Чиновники подсчитали: в Петербурге в таких квартирах проживают 3500 семей. В приоритетный список попадают 1178 из них.
А что же остальные? А им, судя по всему, предстоит так и доживать свой век в полурасселенных коммуналках. Ведь сегодня занять освободившиеся комнаты после выехавших счастливчиков оставшиеся обитатели коммуналок не имеют права - эти комнаты переходят в фонд города и их можно у города только выкупить. Причем по кадастровой цене.
- Но кто захочет покупать это старье за такие баснословные суммы? - говорят эксперты. Получается, деньги на программу расселения из бюджета тратятся, а меньше коммуналок в городе не становится.
Люди, проживающие в коммуналках, зачастую не имеют возможности купить новое жилье за свои средства. Основной механизм помощи им - предоставление социальных выплат. Размер выплат рассчитывается ежеквартально, в зависимости от кадастровой цены на квадратный метр. На данный момент он зафиксирован в размере 71 053 рублей. Таким образом, на каждого члена семьи из двух человек полагается по 511 581 рублю, на одиноко проживающего человека - 937 899 рублей, а, скажем, на семью из пяти человек - порядка 2,5 миллиона рублей.
Но чтобы получить вожделенную выплату, надо суметь попасть в список участников программы, а это непростая и многоэтапная операция. Помимо долгой бюрократической процедуры, которую приходится проходить каждому участнику, он должен еще удовлетворять целому ряду критериев: тут и многодетность, и стаж проживания в городе, и согласие соседей, о котором сказано выше. Кстати, в текущем году в список первоочередников на расселение коммуналок не вошла ни одна семья из тех, кто не имеет такого согласия. А всего в 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга для предоставления социальной выплаты в рамках этой программы было выделено 3,1 миллиарда рублей. Помощь оказана 2811 семьям. 230 тысяч семей продолжают ждать своего часа.
По оценкам экспертов, решить проблему расселения коммунальных квартир в Северной столице можно лишь при двух непременных условиях. Первое: если эта программа будет финансироваться отдельно от всех иных, близких по теме, без попыток внедрить в нее программу жилищной помощи многодетным, детям-сиротам и прочим льготникам. И второе: если финансирование программы будет увеличено в разы.