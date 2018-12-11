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11.12.2018 20:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кто крайний в очереди?

В Петербурге изменят правила расселения коммуналок
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7741 (278)
Депутаты планируют изменить правила расселения коммунальных квартир. Однако помогут ли эти изменения решить пресловутый квартирный вопрос? У экспертов большие сомнения по этому поводу.

Сегодня количество коммунальных квартир в Санкт-Петербурге насчитывает порядка 71,6 тысячи. В них проживают 233 тысячи семей. Из них на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят лишь 83,7 тысячи. А что остальные? Ясно, что не личное желание навсегда остаться в коммуналке движет ими, а чаще всего невозможность попасть в списки счастливчиков-"первоочередников".

Фото: Анатолий Медведь
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Специалисты подсчитали: если двигаться такими темпами, то сегодняшние очередники, стоящие в общей очереди на улучшение жилья, смогут получить его только через 887 лет.

Разгрузить очередь, предоставив обитателям коммуналок возможность выехать в отдельные квартиры, призвана целевая программа, которая действует в Северной столице с 2008 года. За десять лет в рамках этой программы расселено 44 тысячи квартир.

На сегодняшний день в программе числятся две категории жителей коммуналок: те, кто заручился официальным согласием соседей на расселение, и те, кто такого согласия не имеет. Вторая категория, понятно, находится в менее выгодном положении. Но именно к ней в большинстве своем относятся люди, которые десятилетиями, а то и не в одном поколении, проживают в старых петербургских многокомнатных квартирах. Им попасть в очередь особенно проблематично: ведь зачастую упрямые соседи ни за что не хотят давать согласие, понимая, что в случае расселения им придется, например, выехать из центра. Или поменять свою коммуналку на другую подобную, поскольку купить такую отдельную квартиру, какую хочется, на выделенные городом соцвыплаты не удастся.

Сегодняшние петербуржцы, стоящие в очереди на улучшение жилья, смогут получить его только через 887 лет

Неудивительно, что в лучшем положении в ходе реализации программы оказались жители малонаселенных двух-трехкомнатных коммуналок. Им и согласие соседей получить проще: с одной-двумя семьями легче договориться, чем с пятью-семью. И за центр они так ретиво не цепляются, поскольку многие подобные квартиры находятся уже в зоне типовой застройки.

Кроме того, выполняя программу расселения коммуналок, власти пытались одновременно помочь решить жилищную проблему многодетным семьям: приоритет по выдаче соцвыплат на покупку жилья отдавался им.

В результате сложилась несправедливая диспропорция: люди из малонаселенных квартир в более молодых по времени постройки домах оказались в привилегированном положении.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Поэтому в новый законопроект, который депутаты Законодательного собрания уже утвердили в первом чтении, предложено внести такие изменения: предоставлять первоочередное право получить социальную выплату и выехать из коммунальной квартиры тем, кто проживает в ней более 15 лет и чья квартира официально признана многокомнатной.

Здесь есть тонкий нюанс: "многокомнатными" в соответствии с программой расселения в Санкт-Петербурге считаются квартиры, в которых проживает пять и более семей. В случае если квартира неблагоустроенная - четыре семьи и более. Чиновники подсчитали: в Петербурге в таких квартирах проживают 3500 семей. В приоритетный список попадают 1178 из них.

А что же остальные? А им, судя по всему, предстоит так и доживать свой век в полурасселенных коммуналках. Ведь сегодня занять освободившиеся комнаты после выехавших счастливчиков оставшиеся обитатели коммуналок не имеют права - эти комнаты переходят в фонд города и их можно у города только выкупить. Причем по кадастровой цене.

- Но кто захочет покупать это старье за такие баснословные суммы? - говорят эксперты. Получается, деньги на программу расселения из бюджета тратятся, а меньше коммуналок в городе не становится.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Люди, проживающие в коммуналках, зачастую не имеют возможности купить новое жилье за свои средства. Основной механизм помощи им - предоставление социальных выплат. Размер выплат рассчитывается ежеквартально, в зависимости от кадастровой цены на квадратный метр. На данный момент он зафиксирован в размере 71 053 рублей. Таким образом, на каждого члена семьи из двух человек полагается по 511 581 рублю, на одиноко проживающего человека - 937 899 рублей, а, скажем, на семью из пяти человек - порядка 2,5 миллиона рублей.

Но чтобы получить вожделенную выплату, надо суметь попасть в список участников программы, а это непростая и многоэтапная операция. Помимо долгой бюрократической процедуры, которую приходится проходить каждому участнику, он должен еще удовлетворять целому ряду критериев: тут и многодетность, и стаж проживания в городе, и согласие соседей, о котором сказано выше. Кстати, в текущем году в список первоочередников на расселение коммуналок не вошла ни одна семья из тех, кто не имеет такого согласия. А всего в 2018 году из бюджета Санкт-Петербурга для предоставления социальной выплаты в рамках этой программы было выделено 3,1 миллиарда рублей. Помощь оказана 2811 семьям. 230 тысяч семей продолжают ждать своего часа.

Тем временем

По оценкам экспертов, решить проблему расселения коммунальных квартир в Северной столице можно лишь при двух непременных условиях. Первое: если эта программа будет финансироваться отдельно от всех иных, близких по теме, без попыток внедрить в нее программу жилищной помощи многодетным, детям-сиротам и прочим льготникам. И второе: если финансирование программы будет увеличено в разы.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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