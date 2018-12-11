В Петербурге в школьном бассейне отравились 16 учеников

В одной из школ Красносельского района Петербурга произошло массовое отравление - на недомогание пожаловались 16 учеников, семь их них были госпитализированы медиками, сообщили "РГ" в городском комитете по здравоохранению.

В пресс-службе Службы скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга "РГ" добавили, что пострадавшим ребятам 13-14 лет.

Согласно одной из версий, причиной отравления мог стать хлор в школьном бассейне. Состояние госпитализированных учеников оценивается как средней тяжести, причины произошедшего выясняются.

Напомним, отравления в школах и детских садах Северной столицы в последнее время стали пугающе частыми. Обычно, правда, это связано с питанием в столовых. Так, в детском саду № 111 Невского района весной с кишечной инфекцией слегли сразу 38 человек, еще одна вспышка была зафиксирована в школе № 118 в Выборгском районе. На этот раз заболели дети 7-9 лет.