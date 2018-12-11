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11.12.2018 20:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Покупать или строить?

В Поморье предлагают возводить новые дома специально для детей-сирот
Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7741 (278)
Как и во многих регионах страны, в Архангельской области не теряет остроты проблема с обеспечением жильем детей-сирот. В очереди на него насчитывается более 2200 человек, из которых 660 получили судебные решения о предоставлении квартир. Наиболее сложная ситуация сложилась в городах Архангельске, Северодвинске, Котласе. В качестве нового варианта решения проблемы глава Поморья Игорь Орлов предложил рассмотреть строительство домов специально для детей-сирот.

- Зачастую на вторичном рынке для них покупают квартиры, в которых невозможно жить. Думаю, строить отдельные дома для детей-сирот было бы разумно. Я не согласен, что в них не будет порядка. Все зависит от того, как подойти к делу. Если будет создан соответствующий актив из неравнодушных людей, можно вообще сделать дом образцового содержания. В Архангельске мы уже передали один подъезд дома для ветеранов детям-сиротам - надо проанализировать этот опыт, - полагает Игорь Орлов.

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По словам главы региона, новостройки не только комфортнее, но и дешевле: если на вторичном рынке квадратный метр оценивается в 55 тысяч рублей, то застройщики продают его за 42 тысячи. Важно, что заказ на такие дома подстегнет развитие строительной отрасли, и вкупе с социальной проблемой будет решаться экономическая.

По этому пути уже пошли в Калининградской области, отмечает председатель комитета Архангельского областного собрания депутатов по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова:

- В Калининграде построили несколько домов для детей-сирот. Но там сразу же организовали и сопровождение жильцов сотрудниками социальных и противоконфликтных служб. Если в нашем регионе будет принято решение о строительстве таких домов, наш комитет обязательно подключится. Пообщаемся с калининградскими коллегами, чтобы учесть все нюансы.

Пока жилье для сирот приобретается в основном на вторичном рынке, и здесь тоже не все просто. Процедура оформления таких сделок слишком сложна, и порой продавец подходящей квартиры отказывается от них и ищет более "удобного" покупателя.

Фото: depositphopos
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- Сегодня действует ряд ограничений. Например, владелец жилплощади, желающий продать ее сироте, должен иметь электронную подпись. Но с 2019 года продажа квартир для детей-сирот на вторичном рынке будет носить заявительный характер. Это сильно упростит процедуру оформления, - отмечает Ольга Виткова.

Тем временем

На приобретение жилья для детей-сирот выделяется немало бюджетных средств. В 2019 году в Архангельской области на эти цели будет направлено более 330 миллионов рублей, в том числе 92 миллиона - из федерального бюджета, остальное внесет регион. Деньги передаются муниципалитетам, а дальше все уже зависит от их ответственности и подхода к делу. Строительство домов для детей-сирот может способствовать более эффективному использованию бюджетных средств.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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