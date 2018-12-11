В Пулково из пассажира извлекли 287 контейнеров с наркотиками

В петербургском аэропорту Пулково таможенники задержали пассажира с билетом до Ташкента, который пытался вывезти в желудке 287 контейнеров с гашишем.

Наличие инородных предметов в организме выявил рентген.

Общий вес изъятого из гражданина Узбекистана составил почти полкило, а если точнее - 493 грамма, сообщают в Северо-Западном таможенном управлении. Запрещенный груз наркокурьер намеревался вывезти на родину.

Теперь ему грозит разбирательство по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере". Уголовное дело уже возбуждено.