В Краснодарском крае зафиксирован резкий рост цен на хлеб - на 1,5 процента и более - всего за месяц. При этом за год его стоимость подросла в общей сложности на 6,8 процента.

Такие цифры озвучил региональный департамент цен и тарифов. Если совсем недавно батон стоил 34 рубля, то сейчас - уже 36, а социальный "кирпичик" взял высоту в 21 рубль. При этом Кубань традиционно называют "житницей" России: регион производит 1/5 от всего выращиваемого в стране зерна. Даже в Хабаровском крае такого резкого роста цен на хлеб пока не произошло.

Однако ситуация на рынке и в экономике Кубани такова, что рост цен на булку и хлеб, скорее всего, продолжится, и неизвестно, можно ли его остановить. Во всяком случае пока региональные власти не могут это сделать.

- То, что мы подняли стоимость хлебобулочных изделий на рубль-два, - это капля в море по сравнению с теми убытками, которые мы несем регулярно в последнее время, - объясняет ситуацию генеральный директор одной из крупнейших в Краснодарском крае хлебопекарных компаний "Каравай Кубани" Ирина Цымбал. - У нас каждые две недели цена муки за тонну вырастает на 500 рублей. Такой ее ставят поставщики - мукомольные предприятия. Поднялись цены и на упаковку, и на электричество. И самое главное - значительно растет цена на зерно!

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края подтвердили, что Кубань действительно является крупным экспортером пшеницы. Из выращенных в этом году 9,3 миллиона тонн на экспорт идет 8 миллионов тонн, то есть 90 процентов. Однако это не является единственной причиной роста цен на хлеб, поскольку подобный объем пшеницы отправляется за границу традиционно каждый год, и раньше это не сказывалось на ценах социального "кирпичика" или булки.

Если совсем недавно батон стоил 34 рубля, то сейчас - уже 36

- За год стоимость дизельного топлива на Кубани подорожала на 10,2 процента, - рассказывает начальник отдела Региональной энергетической комиссии Краснодарского края Сергей Дорохин. - Бензин вырос в среднем на девять процентов, а газ - сразу на 35. Это разве не отразится на цене хлеба.

- По официальной информации, которую нам представили производители российских хлебокомбинатов, стоимость их продукции в большинстве регионов за год поднялась на 10 процентов, - рассказывает начальник отдела развития торговли и ярмарок департамента потребительской сферы Краснодарского края Наталья Градиль. - Главная причина - это подорожание муки, которое, в свою очередь, произошло из-за повышения стоимости бензина, газомоторного топлива, электроэнергии, цен на услуги ЖКХ.

В Краснодарском крае существует распоряжение губернатора N 900Р от 2007 года, которое регулярно дополняется и сводится к тому, что наценка магазинов и торговых сетей на хлеб не должна превышать более 10 процентов. Однако этот документ носит лишь рекомендательный характер. Растущие расходы на ГСМ, транспорт и услуги ЖКХ являются гарантированным основанием для повышения цены на хлеб.