Новости

Законопроект о блокировке сайтов по решению ЦБ внесен в Госдуму 20:06
Юноши "Локомотива" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, разгромив "Шальке" 19:51
Мэр карельского города Питкяранты попала под колеса автомобиля 19:31
Атлеты из Беларуси смогут выступать за российские команды с 2019 года 19:28
В Шереметьево на таможне остановили известного футболиста 19:20
В Москве за три года число фермерских магазинов выросло в 3,5 раза 19:08
Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарева 19:08
Госдума одобрила в первом чтении отсрочку лицензирования энегосбытов 19:02
Москва встала в 8-балльных пробках 19:01
Владимир Морозов: Побеждать на этом чемпионате мира будет сложнее 18:54
Автопарк растет быстрее, чем количество договоров ОСАГО 18:53
Ограничения на поставку молочки из Беларуси постепенно снимают 18:45
Сергей Фесиков: На ЧМ в Ханчжоу начался отсчет до Токио-2020 18:45
Утверждена деловая программа российского инвестиционного форума в Сочи 18:43
Прах правозащитницы Алексеевой захоронят в США 18:42
Россия и Беларусь на этой неделе подпишут соглашение о признании виз 18:37
Россияне стали реже допускать просрочки по автокредитам 18:36
Мемориал Солженицыну под Владимиром разбили за один день 18:31
Жители Ивановской области пожаловались на черный снег 18:25
Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка 18:12
Мэй не смогла выйти из машины перед переговорами с Меркель 18:10
Путин призвал не забывать о людях при реализации масштабных задач 18:08
СМИ: Подал в отставку начальник главка по противодействию экстремизму МВД 18:03
"Русское радио" ответило недовольным украинским морякам 18:02
СК Петербурга начал проверку отравления школьников в бассейне 17:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 19:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

"Кирпичик" не по зубам

Почему на Кубани не могут остановить рост цен на хлеб
Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
В Краснодарском крае зафиксирован резкий рост цен на хлеб - на 1,5 процента и более - всего за месяц. При этом за год его стоимость подросла в общей сложности на 6,8 процента.

Такие цифры озвучил региональный департамент цен и тарифов. Если совсем недавно батон стоил 34 рубля, то сейчас - уже 36, а социальный "кирпичик" взял высоту в 21 рубль. При этом Кубань традиционно называют "житницей" России: регион производит 1/5 от всего выращиваемого в стране зерна. Даже в Хабаровском крае такого резкого роста цен на хлеб пока не произошло.

Фото: РИА Новости
В села вернутся автолавки и автомагазины

Однако ситуация на рынке и в экономике Кубани такова, что рост цен на булку и хлеб, скорее всего, продолжится, и неизвестно, можно ли его остановить. Во всяком случае пока региональные власти не могут это сделать.

- То, что мы подняли стоимость хлебобулочных изделий на рубль-два, - это капля в море по сравнению с теми убытками, которые мы несем регулярно в последнее время, - объясняет ситуацию генеральный директор одной из крупнейших в Краснодарском крае хлебопекарных компаний "Каравай Кубани" Ирина Цымбал. - У нас каждые две недели цена муки за тонну вырастает на 500 рублей. Такой ее ставят поставщики - мукомольные предприятия. Поднялись цены и на упаковку, и на электричество. И самое главное - значительно растет цена на зерно!

В министерстве сельского хозяйства Краснодарского края подтвердили, что Кубань действительно является крупным экспортером пшеницы. Из выращенных в этом году 9,3 миллиона тонн на экспорт идет 8 миллионов тонн, то есть 90 процентов. Однако это не является единственной причиной роста цен на хлеб, поскольку подобный объем пшеницы отправляется за границу традиционно каждый год, и раньше это не сказывалось на ценах социального "кирпичика" или булки.

Если совсем недавно батон стоил 34 рубля, то сейчас - уже 36

- За год стоимость дизельного топлива на Кубани подорожала на 10,2 процента, - рассказывает начальник отдела Региональной энергетической комиссии Краснодарского края Сергей Дорохин. - Бензин вырос в среднем на девять процентов, а газ - сразу на 35. Это разве не отразится на цене хлеба.

Фото: Depositphotos.com
Роспотребнадзор изъял 3,5 тонны некачественного хлеба

- По официальной информации, которую нам представили производители российских хлебокомбинатов, стоимость их продукции в большинстве регионов за год поднялась на 10 процентов, - рассказывает начальник отдела развития торговли и ярмарок департамента потребительской сферы Краснодарского края Наталья Градиль. - Главная причина - это подорожание муки, которое, в свою очередь, произошло из-за повышения стоимости бензина, газомоторного топлива, электроэнергии, цен на услуги ЖКХ.

В Краснодарском крае существует распоряжение губернатора N 900Р от 2007 года, которое регулярно дополняется и сводится к тому, что наценка магазинов и торговых сетей на хлеб не должна превышать более 10 процентов. Однако этот документ носит лишь рекомендательный характер. Растущие расходы на ГСМ, транспорт и услуги ЖКХ являются гарантированным основанием для повышения цены на хлеб.

Экономика Товары и цены Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Цены на хлеб и зерно
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка
Путин простился с правозащитницей Людмилой Алексеевой
Песков прокомментировал сообщения про Путина и Штази
Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ