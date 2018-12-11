В конце ноября экспертный совет при правительстве РФ предложил включить в нацпроект "Демография" меры, направленные на продвижение здорового образа жизни. И одна из самых ярких идей - снизить или даже обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для производителей полезных продуктов питания, а также, возможно, ввести субсидии на эти товары. Авторы инициативы считают, что это поможет пропаганде здорового образа жизни и подстегнет спрос на качественные отечественные продукты. Для сельхозпроизводителей юга, которые выращивают большую часть российских овощей и фруктов, это могло бы стать хорошим бонусом.

Первые кандидаты на звание здоровой пищи - свежие овощи и фрукты, качественная молочная продукция, цельнозерновые продукты, орехи и рыба с высоким содержанием омега-3 жирных кислот. По мнению экспертов, программа поддержки обязательна в регионах с недостаточным уровнем продовольственной безопасности. Такие в основном на Северном Кавказе: Ингушетия, Чечня, Дагестан. Также в этом списке Калмыкия и Тыва.

Но у независимых экспертов возник целый ряд вопросов, в частности, кто и по каким принципам будет составлять список "правильных" продуктов.

- Мне непонятно, кто и по каким критериям намерен делить продукты на полезные, которым положены фискальные поблажки, и неполезные? Например, однозначно полезны овощи и фрукты. Для фермеров отменят налоги? Сомневаюсь, - рассуждает редактор Национального аграрного агентства ROSNG Дмитрий Беляев. - Я боюсь, что эта идея может перерасти в войну разных отраслей пищепрома, так как все будут пытаться протащить свой продукт в число полезных. Вопрос полезности и вредности того или иного продукта вообще очень спорный, а когда речь идет о миллиардах рублей, он может спровоцировать настоящие "лоббистские войны".

- Мы не можем однозначно определить, полезен или вреден тот или иной продукт. Поэтому бессмысленно ставить вопрос о разделении на хороший - плохой, - считает член парламентского аграрного комитета, депутат Госдумы РФ Аркадий Пономарев. - Главное в правильном питании - сбалансированный рацион. Продукты нужно оценивать с точки зрения качества и пищевой ценности.

Глава ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Ростовской области Александр Родин тоже считает, что подобные меры вряд ли сильно помогут аграриям: "Лучший опыт поддержки аграриев был в России в начале 1990-х годов, когда фермерство только зарождалось. Тогда выделялись действительно выгодные льготные кредиты, которые позволяли встать на ноги, а госсубсидии распределяли саморегулируемые фермерские ассоциации".

В свою очередь, авторы идеи отмены НДС ссылаются на эталонный опыт Финляндии, которая с 1970-х годов проводит программу оздоровления гастрономических привычек граждан. За 30 лет финны добились снижения потребления продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли, а также того, что употребление овощей, фруктов, продуктов с высоким содержанием йода и селена стало модным. Эти меры вместе с сокращением потребления табака и алкоголя позволили снизить на 80 процентов смертность от заболеваний сердца и сосудов, на 13 лет увеличить ожидаемую продолжительность жизни. И такие программы могли бы работать и в России.

- Если одна из главных задач государства - это увеличение продолжительности жизни граждан, то нужно продвигать специальные образовательные программы и идеи правильного питания в СМИ. Это повысит спрос на здоровые продукты, - заявила директор национального исследовательского центра "Здоровое питание" Зинаида Медведева.

По ее словам, крайне полезно было бы перенять опыт финнов в приучении к здоровому питанию детей. У них в садах и школах детям стали предлагать овощные снеки: морковку, огурцы и свеклу. Таким образом малыши с раннего детства приобретали правильные гастрономические привычки, а местные фермеры получили гарантированный рынок сбыта. Закупочные цены на эти овощи у государства были достаточно низкие. То есть много бюджетных денег это не потребовало. Но сами фермеры получали огромный госзаказ, который позволял им зарабатывать на объеме. В итоге в выигрыше остались и власти, и аграрии, и, главное, все жители Финляндии. .