Казну Кубани промышленные предприятия пополнили 8,3 млрд рублей налогов

Объем налоговых поступлений за 10 месяцев 2018 года вырос на 4,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в департаменте промышленной политики Краснодарского края, индекс промпроизводства за январь - октябрь составил 103,3 процента.

В ведомстве добавили, что предприятиями края отгружено товаров собственного производства на сумму свыше 227,2 миллиарда рублей, или 112,5 процента к аналогичному периоду прошлого года.

"На достижение этих показателей в немалой степени повлияла реализация государственной программы развития промышленности Краснодарского края", - отметили в департаменте.

Содействие развитию промышленности - один из приоритетов в работе губернатора Вениамина Кондратьева. В 2018 году при поддержке края завершен ряд крупных проектов в этой сфере.

Так, запущена четвертая очередь "Абинского ЭлектроМеталлургического завода" - cталепроволочный цех. Работа цеха обеспечила рабочими местами 120 человек. Общий объем инвестиций составил около 1,2 миллиарда рублей.

В апреле в Белореченске открылся первый цех в крае по производству комплексных водорастворимых удобрений предприятия "ЕвроХим-БМУ". В реализацию проекта вложено более 1,3 миллиарда рублей инвестиций. Соглашение о строительстве цеха было подписано между администрациями края, Белореченского района и предприятием на международном инвестиционном форуме в Сочи в 2016 году.

Начало производства комплексных водорастворимых удобрений стало лишь первым этапом реализации соглашения. Общий объем инвестиций, согласно документу, оценивается в 20 миллиардов рублей. Планируется, что эти средства будут вложены в реконструкцию сернокислотного цеха, строительство цехов по производству экстракционной фосфорной кислоты и азотно-фосфорных удобрений.

Также в августе 2018 года в Краснодаре начал работу реорганизованный кубанский завод им. Седина. Преемником известного предприятия с вековой историей стал "Южный завод тяжелого станкостроения". Благодаря запуску производства до 2020 года в крае появится до 300 новых рабочих мест. На завод возвращаются инженеры и рабочие, которые трудились до банкротства.

Кроме того, осенью на краснодарском заводе "КЛААС" запущены два модернизированных цеха. Реконструкция проводилась в рамках первого заключенного Минпромторгом России специнвестконтракта. В сентябре начались пусконаладочные работы на дополнительных 2200 квадратных метров производственных площадей. Цех металлообработки получил новые станки, смонтирован сварочный робот последнего поколения. Также на заводе установлено дополнительное оборудование, которое позволяет оптимизировать процесс подготовки к отправке деталей на экспорт.

Таким образом, "КЛААС" продолжает инвестировать в развитие производственных мощностей краснодарского завода. В реализацию проекта компания уже вложила 3 миллиона евро.