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11.12.2018 12:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские экологи констатировали растущую смертность дельфинов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Волонтеры крымской некоммерческой организации "Безмятежное море" констатировали увеличение числа случаев гибели дельфинов в акватории Черного моря. Об этом говорится на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: Анастасия Коростелева/ "Безмятежное море"
В Крыму волонтеры объединились для спасения дельфинов

С 1 января 2018 года и по сегодняшний день экологи зафиксировали гибель уже 428 дельфинов. Таким образом, количество зарегистрированных случаев выбросов морских животных увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.

- Суммарно же за 2017-2018 годы в одном только Крыму мы зафиксировали гибель 653 черноморских дельфинов всех трех видов, - констатировали в организации.

Как отмечают активисты, если раньше пик смертельной статистики приходился на весну и лето, то теперь тела млекопитающих находят и зимой. А сейчас трупы дельфинов обнаруживают на полуострове в среднем каждые три дня.

- Недавно мы провели вскрытие тела самки афалины в Севастополе, - рассказали в "Безмятежном море". - Животное оказалось очень пожилым, крупным и массивным, находилось в воде при температурах около нуля. Подтащить тело к суше оказалось очень трудно в условиях прилива, поэтому нам пришлось делать это, фактически находясь в воде. Осмотр внутренних органов показал наличие тяжелой пневмонии, но более полная картина будет видна после получения результатов гистологического исследования, на которое мы направили собранные образцы тканей.

Фото: Илья Изотов/ РГ
В Крыму дельфинов спасут от браконьеров

Организация "Безмятежное море" объединила ученых, экологов и влюбленных в море людей, которые безвозмездно спасают морских млекопитающих. Волонтеры принимают сигналы о выбросившихся на берег дельфинах и пытаются спасти их в режиме "скорой помощи". Нередко, чтобы оказаться на месте экологического ЧП и реанимировать дельфинов, волонтерам приходится преодолевать до 380 километров. Наиболее распространенными причинами гибели животных экологи называют деятельность браконьеров, в чьи сети попадают дельфины. Также млекопитающие страдают от заглатывания выброшенного в море мусора и инфекционных заболеваний.

- Сейчас вскрытия и осмотра еще ожидают два хранящихся тела детенышей морских свиней и белобочки, обнаруженной в августе с куском пластика, застрявшим в пасти, - констатировали волонтеры.

Общество Экология Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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