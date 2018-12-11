Крымские экологи констатировали растущую смертность дельфинов

Волонтеры крымской некоммерческой организации "Безмятежное море" констатировали увеличение числа случаев гибели дельфинов в акватории Черного моря. Об этом говорится на странице организации в социальной сети "ВКонтакте".

С 1 января 2018 года и по сегодняшний день экологи зафиксировали гибель уже 428 дельфинов. Таким образом, количество зарегистрированных случаев выбросов морских животных увеличилось по сравнению с прошлым годом в два раза.

- Суммарно же за 2017-2018 годы в одном только Крыму мы зафиксировали гибель 653 черноморских дельфинов всех трех видов, - констатировали в организации.

Как отмечают активисты, если раньше пик смертельной статистики приходился на весну и лето, то теперь тела млекопитающих находят и зимой. А сейчас трупы дельфинов обнаруживают на полуострове в среднем каждые три дня.

- Недавно мы провели вскрытие тела самки афалины в Севастополе, - рассказали в "Безмятежном море". - Животное оказалось очень пожилым, крупным и массивным, находилось в воде при температурах около нуля. Подтащить тело к суше оказалось очень трудно в условиях прилива, поэтому нам пришлось делать это, фактически находясь в воде. Осмотр внутренних органов показал наличие тяжелой пневмонии, но более полная картина будет видна после получения результатов гистологического исследования, на которое мы направили собранные образцы тканей.

Организация "Безмятежное море" объединила ученых, экологов и влюбленных в море людей, которые безвозмездно спасают морских млекопитающих. Волонтеры принимают сигналы о выбросившихся на берег дельфинах и пытаются спасти их в режиме "скорой помощи". Нередко, чтобы оказаться на месте экологического ЧП и реанимировать дельфинов, волонтерам приходится преодолевать до 380 километров. Наиболее распространенными причинами гибели животных экологи называют деятельность браконьеров, в чьи сети попадают дельфины. Также млекопитающие страдают от заглатывания выброшенного в море мусора и инфекционных заболеваний.

- Сейчас вскрытия и осмотра еще ожидают два хранящихся тела детенышей морских свиней и белобочки, обнаруженной в августе с куском пластика, застрявшим в пасти, - констатировали волонтеры.