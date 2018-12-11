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11.12.2018 15:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Итальянцы давят на газ

Для перевода автобусов и машин на экологически чистое топливо на Дону построят новый завод
Текст: Александр Гавриленко, Ольга Максимова, Роман Мерзляков
Российская газета - Экономика Юга России №7741 (278)
В Ростовской области совместно с итальянскими инвесторами планируют реализовать пилотный проект производства подкапотного газового оборудования и перевода транспорта на газомоторное топливо. Учитывая, что к 2020 году половина машин общественного транспорта в городах-миллионниках должна работать на голубом топливе, появление такого предприятия будет как нельзя кстати.
Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Договоренность о строительстве завода была достигнута во время встречи губернатора региона Василия Голубева с председателем совета директоров "Газпром" Виктором Зубковым, председателем правления УК "Роснано" Анатолием Чубайсом и представителями итальянских компаний "Ивеко" и "Каванья". Предполагается, что после того как предприятие начнет работать на полную мощность, ежегодно оно будет выпускать около 200 тысяч комплектов оборудования. Правда, сроки подготовки и стоимость проекта в региональном правительстве пока не называют, обещая уточнить эту информацию в течение двух месяцев. Между тем Ростовская область стала одним из первых российских регионов, внедривших пилотный проект развития рынка газомоторного топлива. Накануне чемпионата мира по футболу, в 2016 - 2017 году, местные автотранспортные предприятия закупили около 140 новых автобусов, работающих на газе. В этом году к ним добавилось еще 100 автобусов, и четверть из них - на голубом топливе. К 2025 году регион планирует приобрести еще 450 таких машин, то есть в среднем по 60 с лишним автобусов в год.

В свою очередь, "Газпром" обещает обеспечить весь этот парк развитой сетью заправочных станций. За ближайшие три года их число вырастет с нынешних 11 до 39. Они смогут обслуживать до 55 тысяч автобусов и автомобилей. Для переоборудования и обслуживания такого транспорта в Ростовской области планируют создать десять сервисных центров. По оценкам экспертов, всего в регионе на газ могут перейти 100 тысяч единиц техники, включая пассажирский, грузовой и легковой транспорт, сельскохозяйственную, коммунальную и дорожную технику.

Фото: Илья Зубко/РГ
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В настоящее время в Ростовской области насчитывается более полутора миллионов машин. Еще около 1,6 миллиона ежегодно следует транзитом через регион. Это создает высокую экологическую нагрузку: область занимает четвертое место в России по вредным выбросам автотранспорта.

Как говорят эксперты, в результате пилотного проекта потребление газомоторного топлива на Дону вырастет более чем в семь раз, до 250 миллионов кубометров в год, а выбросы вредных веществ от автомобилей сократятся до десяти раз. При этом топливные издержки владельцев такого транспорта будут в два-три раза ниже, чем у обладателей бензиновых и дизельных авто. .

Как у соседей

В Волгограде обновлением муниципального автопарка занимаются последние три года. За это время закупили несколько партий. Как рассказали "РГ" в мэрии, сегодня в городе ходит 334 автобуса на газе, что составляет около 70 процентов от общего количества. А вот коммунальная техника работает только на бензине.

Между тем

В Краснодарском крае на газ переводят как общественный транспорт, так и сельхозтехнику. По данным администрации региона, в ближайшее время планируется докупить еще 170 пассажирских автобусов к уже приобретенным ранее 514. Что же касается машин сельхозназначения, то весной в Павловском районе открыли специальную передвижную автогазозаправочную станцию, обслуживающую технику местного фермерского хозяйства. В перспективе КФХ планирует построить свою АГЗС и перевести всю технику на газ. Для селян это может стать хорошей возможностью сэкономить, так как такое топливо в несколько раз дешевле: один кубометр природного газа на автозаправке стоит около 14 рублей. К тому же, если фермерскому хозяйству подобный проект не по средствам, всегда есть возможность скооперироваться и приобрести одну станцию на несколько КФХ. Как подсчитали специалисты отрасли, при переводе 100 единиц сельхозтехники на газ суммарная ежегодная экономия может составить 186 миллионов рублей.

Экономика Транспорт Бензин Экономика Отрасли Нефть и газ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Краснодарский край
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