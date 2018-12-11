В Ростовской области совместно с итальянскими инвесторами планируют реализовать пилотный проект производства подкапотного газового оборудования и перевода транспорта на газомоторное топливо. Учитывая, что к 2020 году половина машин общественного транспорта в городах-миллионниках должна работать на голубом топливе, появление такого предприятия будет как нельзя кстати.

Договоренность о строительстве завода была достигнута во время встречи губернатора региона Василия Голубева с председателем совета директоров "Газпром" Виктором Зубковым, председателем правления УК "Роснано" Анатолием Чубайсом и представителями итальянских компаний "Ивеко" и "Каванья". Предполагается, что после того как предприятие начнет работать на полную мощность, ежегодно оно будет выпускать около 200 тысяч комплектов оборудования. Правда, сроки подготовки и стоимость проекта в региональном правительстве пока не называют, обещая уточнить эту информацию в течение двух месяцев. Между тем Ростовская область стала одним из первых российских регионов, внедривших пилотный проект развития рынка газомоторного топлива. Накануне чемпионата мира по футболу, в 2016 - 2017 году, местные автотранспортные предприятия закупили около 140 новых автобусов, работающих на газе. В этом году к ним добавилось еще 100 автобусов, и четверть из них - на голубом топливе. К 2025 году регион планирует приобрести еще 450 таких машин, то есть в среднем по 60 с лишним автобусов в год.

В свою очередь, "Газпром" обещает обеспечить весь этот парк развитой сетью заправочных станций. За ближайшие три года их число вырастет с нынешних 11 до 39. Они смогут обслуживать до 55 тысяч автобусов и автомобилей. Для переоборудования и обслуживания такого транспорта в Ростовской области планируют создать десять сервисных центров. По оценкам экспертов, всего в регионе на газ могут перейти 100 тысяч единиц техники, включая пассажирский, грузовой и легковой транспорт, сельскохозяйственную, коммунальную и дорожную технику.

В настоящее время в Ростовской области насчитывается более полутора миллионов машин. Еще около 1,6 миллиона ежегодно следует транзитом через регион. Это создает высокую экологическую нагрузку: область занимает четвертое место в России по вредным выбросам автотранспорта.

Как говорят эксперты, в результате пилотного проекта потребление газомоторного топлива на Дону вырастет более чем в семь раз, до 250 миллионов кубометров в год, а выбросы вредных веществ от автомобилей сократятся до десяти раз. При этом топливные издержки владельцев такого транспорта будут в два-три раза ниже, чем у обладателей бензиновых и дизельных авто. .

Как у соседей

В Волгограде обновлением муниципального автопарка занимаются последние три года. За это время закупили несколько партий. Как рассказали "РГ" в мэрии, сегодня в городе ходит 334 автобуса на газе, что составляет около 70 процентов от общего количества. А вот коммунальная техника работает только на бензине.

Между тем

В Краснодарском крае на газ переводят как общественный транспорт, так и сельхозтехнику. По данным администрации региона, в ближайшее время планируется докупить еще 170 пассажирских автобусов к уже приобретенным ранее 514. Что же касается машин сельхозназначения, то весной в Павловском районе открыли специальную передвижную автогазозаправочную станцию, обслуживающую технику местного фермерского хозяйства. В перспективе КФХ планирует построить свою АГЗС и перевести всю технику на газ. Для селян это может стать хорошей возможностью сэкономить, так как такое топливо в несколько раз дешевле: один кубометр природного газа на автозаправке стоит около 14 рублей. К тому же, если фермерскому хозяйству подобный проект не по средствам, всегда есть возможность скооперироваться и приобрести одну станцию на несколько КФХ. Как подсчитали специалисты отрасли, при переводе 100 единиц сельхозтехники на газ суммарная ежегодная экономия может составить 186 миллионов рублей.