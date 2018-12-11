Южные регионы вошли в число так называемых токсичных территорий, где страховые компании терпят неоправданные убытки из-за автомошенников. В связи с этим после либерализации тарифов, которую ожидают уже в грядущем году, страховщики обещают "наказать" южан более дорогими полисами ОСАГО.

По итогам девяти месяцев 2018 года средняя выплата по ОСАГО в Ростовской области при наступлении ДТП оказалась на тридцать тысяч больше, чем в целом в России: 98 138 против 71 258 рублей. Причем 23 процента всех страховых случаев на Дону разрешаются в судах, тогда как в среднем в России это всего 14 процентов.

Уровень выплат страховых компаний в Ростовской области по итогам 9 месяцев этого года составляет 123 процента, то есть за каждый заработанный на продаже ОСАГО рубль компания отдает 1,23 рубля в виде выплат. Кстати, подобная ситуация сложилась не только в Ростовской области. Так, средняя выплата в Краснодарском крае - 127 тысяч рублей, а до судов доходит почти 40 процентов страховых случаев. Астраханский регион автостраховщики считают не столь токсичным, причисляя его к середнякам. Как заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (РСА) Сергей Ефремов, давно ожидаемая российскими страховыми компаниями либерализация тарифов ОСАГО случится в 2019 году. Для отдельных категорий донских водителей это обернется повышением стоимости полиса ОСАГО до 20 процентов.

- Либерализация тарифа подразумевает введение ценового коридора для страховых компаний на 20 процентов вверх или вниз от установленной стоимости полиса, - пояснил Ефремов. - Сначала мы считали, что Центробанк РФ откроет тарифный коридор первого сентября 2018 года, потом - первого ноября и, наконец, в начале будущего года. Перенос сроков либерализации связан с согласованием в правительстве и Госдуме. Однако сомневаться в том, что это произойдет, не приходится.

По мнению страховщиков, тарифный коридор позволит сделать стоимость полиса справедливой для каждого автовладельца. Страховые компании должны иметь возможность снижать стоимость полисов за безаварийную езду, и повышать ее для тех водителей, которые часто попадают в ДТП и приносят страховщикам большие убытки.

- Сегодня, по разным оценкам, в России 80 - 85 процентов водителей ездят аккуратно, по правилам, - говорит Ефремов. - Но примерно 15 - 20 процентов лихачат на дорогах. Именно они приносят головную боль компаниям.

- Все эти цифры в итоге заложат в повышающий коэффициент для каждого региона. Для Ростовской области он составляет 1,4, - говорит начальник управления безопасности РСА Кирилл Тюрин. - Иными словами, чтобы страховщики работали здесь с минимальной выгодой, стоимость полиса должна быть выше на 40 процентов.

Однако либерализация ОСАГО не означает, что страховщики в Ростовской области немедленно воспользуются предоставленной Центробанком возможностью повысить цены на 20 процентов.

- Изменения почувствуют отдельные владельцы автомашин, - утверждает Ефремов. К примеру, очевидно, что наибольший ущерб страховщикам причиняют общественный транспорт и такси. В этой же нише максимальной убыточности находятся молодые водители с недостаточным опытом. Для них стоимость полиса, скорее всего, действительно вырастет. Сказать, что пострадает весь регион, нельзя. Подход будет индивидуальным.

Интересный факт: в Ростовской области число страховых случаев меньше, чем в среднем в стране, - 4,9 процента от общего числа проданных полисов против 5,1 процента в России. А вот выплаты существенно выше. Автостраховщики считают, что причина этой не совсем обычной тенденции - деятельность автоюристов. Их работа состоит в том, чтобы прямо на месте ДТП выкупить у автовладельца право предъявить требования к страховой компании, а потом идти в суд. При этом автомобилист получит меньше денег, чем автоюрист. На Дону эта практика получила повсеместное распространение. По итогам прошлого года доля страховых исков, поданных в арбитражный суд не потребителем, а его представителем, составила 87 процентов. Большинство этих представителей являются автоюристами, утверждают страховщики.

- Уже в следующем году ситуация должна измениться, - сказал старший вице-президент одной из страховых компаний Алексей Чуб. - Произойдет это в связи с введением института финансовых уполномоченных. Это должно создать базу для досудебного урегулирования споров со страховщиками. Кроме того, набирает популярность натуральная форма возмещения ущерба, когда страховщик оплачивает счет своего клиента из автосервиса.

Кстати, по словам Ефремова, средняя стоимость ОСАГО в стране пока снижается: в 2016 году полис стоил 6 500 рублей, в 2017 год - 5 850 рублей, а по итогам 9 месяцев 2018 года - 5 700 рублей.