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11.12.2018 13:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Придут ли в Крым банкиры и страховщики с материка

Текст: Павел Самиев (исполнительный директор аналитического центра "Институт страхования")
Российская газета - Экономика Крыма №7741 (278)
Финансовый рынок Крыма и Севастополя сильно отличается от рынков других регионов. В обозримом будущем выйти на него могут только структуры, которые не ведут международную деятельность либо уже попали под санкции и бояться им нечего
Фото: Пресс-служба ВСС Павел Самиев, исполнительный директор аналитического центра "Институт страхования". Фото: Пресс-служба ВСС
Павел Самиев, исполнительный директор аналитического центра "Институт страхования". Фото: Пресс-служба ВСС

Но это точно будут не проблемные с точки зрения капитала учреждения, как было в 2014-2015 году, когда на полуострове начинали работать не самые устойчивые, а порой и откровенно сомнительные банки. Их руководители рассматривали этот шаг как возможность получить некую индульгенцию от Центробанка, рассчитывая, что он закроет глаза на какие-то нарушения, поскольку они выполняют в Крыму и Севастополе социальную миссию. Но этого не произошло, и неустойчивые банки, несмотря на то что они стали работать на полуострове, все равно были лишены регулятором лицензий. В их числе банк "Рублев", "Таатта", Крайинвестбанк.

Фото: depositphotos.com
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Сегодня руководители банков, микрофинансовых организаций и страховых компаний, работающих в Крыму и Севастополе, в один голос говорят, что это одни из самых сложных регионов, потому что на них невозможно зарабатывать. Хотя, по данным Центробанка, кредитный и депозитный портфели банков растут, но это не означает, что бизнес маржинально интересный. Хотя, казалось бы, рынок пока не сильно конкурентный и у участников больше возможностей, чем в других регионах.

В обозримом будущем ситуация вряд ли изменится, потому что крупные банки все еще не рассматривают для себя возможность работать в Крыму и Севастополе, опасаясь санкционного воздействия. Поскольку крымский рынок для них маржинально непривлекательный, рисковать они не станут, даже компании с госучастием, которых на банковском рынке России сейчас 70 процентов.

В отличие от банковского рынка, на страховом доля компаний с госучастием - 24 процента. Для страховщиков санкции не столь критичны, как для банков. Если, конечно, они не входят в крупные финансовые группы (таких немного) и если не работают на международной арене, активно перестраховываясь на Западе. Санкции ведь тоже разные: одно дело попасть в список с какими-то незначительными ограничениями, а совсем другое - открыто работать в Крыму и получить полное табу. Для крупных компаний санкции - это большой риск, потому что уверения, будто всегда можно перестраховаться на Ближнем Востоке или Восточной Азии, неочевидный аргумент. Работающие там перестраховочные компании в основном аффилированы с западными структурами и тоже не станут рисковать.

Многие страховщики не хотят рисковать еще и потому, что этот рынок в России стабильно растет, давая возможность зарабатывать. По итогам прошлого года премии выросли более чем на восемь процентов, на 2018 год прогноз еще более оптимистический. Мы полагаем, что рост составит почти десять процентов. 2018 год будет похож на 2017-й: лидером остается инвестиционное страхование жизни. Кроме него рост показывает страхование имущества физлиц (ожидается рост примерно на 15 процентов по сравнению с прошлогодними 11). Положительная динамика есть у страхования от несчастных случаев и добровольного медицинского. Так что не только страхованием жизни прирастает рынок России, хотя за последние годы оно стремительно обогнало другие виды, в том числе "моторные" (я имею в виду автокаско, остававшееся долгое время лидером на рынке). Впрочем, четверть рынка на инвестиционное страхование жизни - это не такой уж колоссальный результат в мировой практике, во многих странах он значительно выше. Думаю, в ближайшие несколько лет этот сегмент вырастет в России до трети рынка, это доля, которая соответствует уровню развития российской экономики и структуре спроса на финансовые услуги.

Фото: depositphotos.com
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В итоге выходит, что для крупных финансовых компаний Крым и Севастополь остаются непривлекательными. Но для тех, кто уже под санкциями или входит в средний эшелон и видит в Крыму и Севастополе новые перспективы для себя, это неважно. Думаю, появления таких страховщиков на крымском рынке можно ожидать. Скорее всего, в перспективе появятся и местные игроки.

Что касается микрофинансовых организаций, этот рынок самый активный и стабильно растущий. В подавляющем большинстве это внутрироссийские структуры (хотя есть незначительное количество, которое входит в международные холдинги, или дочки иностранных банков), и им безразличны санкции и прочие ограничения. Плюс в Крыму и Севастополе есть местные микрофинансовые организации. Так что на этом рынке активность и конкуренция достаточно высоки, и со временем они будут расти.

Экономика Финансы Банки Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь
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