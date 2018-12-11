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11.12.2018 12:18
Проект: В регионах

Принят бюджет Адыгеи на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На XXXI заседании Государственного Совета-Хасэ РА, которое прошло с участием главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, одним из основных вопросов повестки дня стало принятие главного финансового документа республики на 2019 год. Провел заседание председатель республиканского парламента Владимир Нарожный.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Депутаты большинством голосов во втором чтении приняли закон Республики Адыгея "О республиканском бюджете Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Фото: Алексей Гусев
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Главный финансовый документ является социально ориентированным. Он сформирован в программном формате на основе утвержденных Кабинетом министров РА 20 государственных программ РА, касающихся всех сфер жизни, и предусматривает концентрацию бюджетных средств на решении ключевых социально-экономических задач.

Доходы бюджета на 2019 год составят 21,6 миллиарда рублей, в том числе 10,3 миллиарда рублей - налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления - 11,3 миллиарда рублей. Расходы утверждены на уровне 22,2 миллиарда рублей. Дефицит минимизирован и составит 590,3 миллиона рублей.

Основные характеристики республиканского бюджета на 2019 год ко второму чтению увеличены на 2,8 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений республике. Также по итогам первого и второго чтения бюджета депутатами поддержаны 16 поправок в сумме 378,7 миллиона рублей. Эти средства будут направлены на решение социально значимых задач: капитальный ремонт дорог местного значения, благоустройство территорий, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, проекты в здравоохранении, спорте. При этом было отмечено, что отложенные поправки будут находиться на контроле у органов исполнительной и законодательной власти для принятия необходимых решений.

Рассматривая законопроект, касающийся распределения средств в текущем году, депутаты поддержали инициативу Кабинета министров РА об увеличении республиканских субсидий местным бюджетам на софинасирование расходных обязательств при выполнении полномочий органов местного значения. Выделяется 133,2 миллиона рублей за счет неиспользованных остатков прошлого года. Субсидии получат Майкоп, Кошехабльский, Красногвардейский и Шовгеновский районы.

Также в ходе заседания депутаты во втором чтении приняли проект закона РА "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Адыгея на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов". Данный бюджет является бездефицитным и предусматривает доходную и расходную часть в сумме по 5,2 миллиарда рублей, создан нормативный страховой запас Фонда.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
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Глава Адыгеи отметил значимость процесса формирования бюджета и поблагодарил всех, кто принял в нем участие.

"Президент Владимир Путин на прошедшем съезде партии "Единая Россия" акцентировал внимание на необходимости выполнения задач, ориентированных на запрос общества в справедливости, честности, открытости деятельности всех уровней власти. Это касается и бюджетной политики. Уверен, что мы предусмотрели грамотное распределение средств с учетом интересов всех слоев населения и потребностей муниципалитетов, которые рассчитывают на поддержку региона", - сказал Мурат Кумпилов. 

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