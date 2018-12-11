Совмин Крыма передумал ликвидировать оператора Керченской переправы

Правительство Крыма приостановило ликвидацию ООО "Морская дирекция", мотивируя это экономической необходимостью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Процесс ликвидации предприятия был начат в январе нынешнего года. Тогда считалось, что необходимость в дирекции отпадет после открытия движения по Крымскому мосту. Действительно, в мае все автомобили грузоподъемностью до трех тонн выбрали новый транспортный переход, отказавшись от паромного сообщения.

Вплоть до октября "Морская дирекция" оставалась безальтернативной коммуникацией для большегрузов. Но 1 октября движение по мосту открыли и для грузовых фур. Поток машин в сторону переправы фактически прекратился. Тем не менее и после этого переправа до конца не утратила своей актуальности, поскольку по-прежнему перевозит железнодорожные вагоны в Крым и обратно.

- Такой инструмент, как "Морская дирекция", Республике Крым нужен, он будет оставлен без изменения в том случае, если будет доказана экономическая эффективность его работы, - пояснил решение о приостановке ликвидации предприятия Сергей Аксенов.

По железной дороге в Крым доставляется свыше трети нефтепродуктов, около 20 процентов цемента, и другие строительные материалы. Также остается еще одна линия коммуникации, по которой на полуостров перевозятся опасные грузы, запрещенные к провозу через мост. Это отдельная линия "24 причал (Кубань) - Рыбный порт (Крым)" обслуживаемая компанией "Крымские грузовые линии".

Открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост запланировано на декабрь 2019 года.