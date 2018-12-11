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11.12.2018 13:19
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Совмин Крыма передумал ликвидировать оператора Керченской переправы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Правительство Крыма приостановило ликвидацию ООО "Морская дирекция", мотивируя это экономической необходимостью. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
Грузовой трафик по Крымскому мосту в ноябре увеличился на 12 процентов

Процесс ликвидации предприятия был начат в январе нынешнего года. Тогда считалось, что необходимость в дирекции отпадет после открытия движения по Крымскому мосту. Действительно, в мае все автомобили грузоподъемностью до трех тонн выбрали новый транспортный переход, отказавшись от паромного сообщения.

Вплоть до октября "Морская дирекция" оставалась безальтернативной коммуникацией для большегрузов. Но 1 октября движение по мосту открыли и для грузовых фур. Поток машин в сторону переправы фактически прекратился. Тем не менее и после этого переправа до конца не утратила своей актуальности, поскольку по-прежнему перевозит железнодорожные вагоны в Крым и обратно.

- Такой инструмент, как "Морская дирекция", Республике Крым нужен, он будет оставлен без изменения в том случае, если будет доказана экономическая эффективность его работы, - пояснил решение о приостановке ликвидации предприятия Сергей Аксенов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Водители сэкономили за счет Крымского моста шесть миллиардов рублей

По железной дороге в Крым доставляется свыше трети нефтепродуктов, около 20 процентов цемента, и другие строительные материалы. Также остается еще одна линия коммуникации, по которой на полуостров перевозятся опасные грузы, запрещенные к провозу через мост. Это отдельная линия "24 причал (Кубань) - Рыбный порт (Крым)" обслуживаемая компанией "Крымские грузовые линии".

Открытие железнодорожного сообщения через Крымский мост запланировано на декабрь 2019 года.

Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Керченская паромная переправа
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