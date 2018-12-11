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11.12.2018 11:09
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Спрос на новогодние праздники в Крыму вырос на треть

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости
Фото: Александр Мальгавко/РИА Новости

Востребованность новогоднего отдыха в Крыму выросла почти на треть, при этом среди туристов увеличилось число иностранцев. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Крымские города вошли в топ популярных курортов РФ на Новый год

- Спрос на новогодние каникулы в Крыму вырос на 30 процентов и вывел наше направление в лидеры бронирования, - рассказал министр. - На встречу нового года по оценкам экспертов мы можем ожидать не менее 150 тысяч туристов. Например, отели в Евпатории, Саках, Ялте, Алуште и Феодосии уже сейчас забронированы на 60-70 процентов.

Крым, по словам министра, востребован, как у россиян, так и у иностранцев. В частности, в национальном рейтинге самых популярных туристических направлений среди жителей страны полуостров впервые вышел на второе место после Сочи. В прошлом году Крым занимал лишь шестую строчку.

Больше всего туристов планируют прилететь из Москвы (64 процента), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мурманска, Самары, Ханты-Мансийска и Ростова-на-Дону. Кроме того, количество иностранцев, собирающихся провести в Крыму праздники, увеличилось с 5 до 8,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В основном на полуостров едут жители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Израиля.

Кстати

В Крыму уже отдохнули 6,6 миллиона человек. Это на 28 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,2 миллиона).

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