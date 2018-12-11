Суд вынес приговор задержанному в Крыму украинскому шпиону

В Ростове-на-Дону Северо-Кавказский окружной военный суд огласил приговор бывшему капитану второго ранга в запасе Леониду Пархоменко. Экс-офицера Черноморского флота, подозреваемого в военном шпионаже в пользу Украины, признали виновным в государственной измене.

Решением суда подсудимый лишен воинского звания и получил 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Поскольку в ходе процесса озвучивались сведения составляющие гостайну, то судебные слушания проходили в закрытом режиме. Подсудимому инкриминировалось обвинение по статье 275 Уголовного кодекса РФ "государственная измена", санкции которой предусматривали до 20 лет лишения свободы.

В ходе судебного следствия было установлено, что шпионская деятельность жителя Севастополя началась в декабре 2003 года, когда помощник начальника группы войсковой части, получил доступ к секретной информации.

"Будучи привлеченным к конфиденциальному сотрудничеству службами иностранного государства Пархоменко в тот же период в Севастополе за денежное вознаграждение выдавал представителям данной службы сведения, составляющие государственную тайну", - отметили в пресс-службе судебного ведомства.

Информация от капитана второго ранга поступала в Главное управление разведки Минобороны Украины до декабря 2005 года. После чего офицер уволился в запас. 22 ноября 2016 года Леонид Пархоменко был задержан оперативниками ФСБ при силовой поддержке спецназа.

Отметим, что подсудимый виновным себя в государственной измене не признал, и, отрицал свою причастность к передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну.