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11.12.2018 19:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Нелегалы поневоле

Таксисты Севастополя пожаловались на проблемы с оформлением ОСАГО
Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Российская газета - Экономика Крыма №7741 (278)
Таксисты Севастополя жалуются, что не могут оформить коммерческое ОСАГО для работы. Из-за этого водители уходят в тень и работают без разрешения. Местные власти подтверждают: каждый второй таксист в городе работает нелегально, но причина не только в ОСАГО.

По словам председателя Союза транспортных компаний Севастополя Виктора Рыкова, в городе около 2500 автовладельцев предоставляют услуги легкового такси, но только 1400 из них получили официальное разрешение. Но даже они в большинстве своем не имеют полиса ОСАГО для работы в такси, поскольку страховые агенты на полуострове отказываются предоставлять такую услугу.

Фото: Пресс-служба ВСС
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- Если страховщики понимают, что машина будет работать как такси, то находят разные причины для отказа, - говорит Рыков. - Городские власти говорят, что необходимо фиксировать эти нарушения и обращаться к правоохранителям. Но мы же не придем туда со скрытой камерой.

Более того, страховку на такси не удается получить и в электронном виде. Притом что, по данным Российского союза автостраховщиков, Республика Крым и Севастополь являются одними из лидеров в оформлении е-ОСАГО. В 2017 году 37 процентов полисов на полуострове было куплено онлайн, а за первое полугодие 2018-го в сравнении с прошлогодними цифрами продажи электронной автогражданки выросли в Крыму в 2,5 раза, в Севастополе - в 1,5 раза.

- Оформить электронный полис ОСАГО для такси невозможно, при выборе цели использования автомобиля система выдает ошибку, - рассказывает председатель регионального профсоюза работников общественного транспорта Алла Лазарева. - Нам предлагают ехать в центральный офис компании, в Москву или Краснодар. А местные агенты открыто отказывают. Город заполонен представителями всевозможных страховых компаний, налево и направо торгующих полисами, но никто не работает с нами.

По ее словам, лишь единицы смогли получить полис для работы в такси - либо оформили его на материке, либо в два раза переплатили агентам, купив допуслуги, а все остальные ездят с обычной страховкой ОСАГО. Это подталкивает водителей уйти в тень.

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- В результате даже легальные таксисты вынуждены снять с машины всю "амуницию" и прятаться, потому что в случае аварии страховая компания отказывает в выплате, даже если водитель такси не виноват, - говорит Лазарева.

Между тем правительство Севастополя упростило процедуру получения разрешения на работу в такси: надо только встать на учет в налоговой службе и оплатить госпошлину. У будущего таксиста не спрашивают ни страховку ОСАГО, ни договор с транспортным предприятием, осуществляющим техосмотр и медосмотр перед выходом на линию, ни с диспетчерской службой. Само разрешение стоит 1500 рублей на пять лет и оформляется максимум за месяц. То есть, никаких препятствий к легализации нет, считают чиновники.

Как сообщили "РГ" в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, за 2017-2018 годы выдано чуть более 1400 разрешений на работу в такси. Около 200 из них были аннулированы по заявлению владельцев, а новые разрешения таксисты оформляют неохотно. То есть все, кто хотел, уже легализовались, а повлиять на остальных вряд ли удастся.

- Более тысячи разрешений оформлено в 2017 году, поскольку тогда мы только начали их выдавать, - рассказал "РГ" сотрудник департамента транспорта Владислав Минин. - В 2018-м выдано около 300. Ожидали, что к лету будет большой поток заявлений, но этого не произошло. По результатам проверок, чуть ли не каждое второе такси в Севастополе работает нелегально. И проблема чаще всего не в том, чтобы получить разрешение у нас, а в том, что надо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, платить налоги и отчисления в соцфонды. Не все хотят это делать.

Транспортники считают, что, упростив выдачу разрешений, власти оказали отрасли медвежью услугу.

Фото: Евгений Нечепуренко/РГ
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- Профильный департамент закрывает глаза на то, что у водителя нет половины документов, и по сути отстраняется от его проблем, - считает Алла Лазарева. - Чиновники говорят, что за страховку не отвечают. Но мы полагаем, что инициатива в решении вопроса с ОСАГО должна идти не от предпринимателей, а от местных властей. .

Комментарий

Артем Гришин, замдиректора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя:

- Проблема возникает, поскольку в Крыму есть ограничения для бизнеса из-за санкций. Крупные страховые компании не имеют здесь представительств. Вопрос также в стоимости полисов. Если страховым компаниям будет выгодно, они сами найдут, как попасть на полуостров. Мы готовы делать то, что от нас зависит: сократить срок выдачи разрешений, выделить места для стоянок такси. Но повлиять на страховые компании не в наших силах. Проблема есть, а механизмов решения пока не существует.

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