В Красной Поляне подготовлено более 100 горнолыжных трасс

В горах Сочи в этом сезоне функционируют почти 60 канатных дорог с пропускной способностью 73 тысячи человек в час.

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, заместитель главы администрации Сочи Сергей Юрченко, а также сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края обсудили регламентные и профилактические работы.

Так, к зимнему сезону - 2018/2019 подготовили более 100 горнолыжных трасс общей протяженностью около 154 километра. Кроме того, курорты ГТЦ ПАО "Газпром" и "Роза Хутор" запустили в тестовом режиме систему единого ски-пасса, по которому будет доступно 135 километров трасс.

Многие из них имеют системы искусственного оснежения и освещения, поэтому гостям здесь предложено и вечернее катание. Туристам будут представлены трассы как для горных, так и беговых лыж разного уровня сложности.

- Прогнозируется, что курорты Красной Поляны примут в новогодние каникулы турпоток не менее уровня прошлого года - это около 360 тысяч человек. К приему гостей готовы свыше 160 классифицированных гостиниц и отелей горного кластера Сочи, располагающих общим номерным фондом - семь тысяч номеров. Ожидается, что загрузка средств размещения в этот период составит 90-100 процентов, - сообщил Христофор Константиниди.

Кстати

В новогодние каникулы сезона-2017/2018 Красную Поляну посетили свыше 358 тысяч отдыхающих - с учетом однодневных посетителей и экскурсантов. В целом за три месяца зимы турпоток на все курорты Краснодарского края составил более 1,5 миллиона человек.