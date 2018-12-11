В Красной Поляне подготовлено более 100 горнолыжных трасс

Новости

В Москве на рекламных экранах показали порно 11:40
Названа цель прилета Ту-160 в Венесуэлу 11:39
Жители России стали чаще оформлять кредитные карты на "черный день" 11:37
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на миллион рублей 11:34
Социальные карты в России станут цифровыми 11:32
Рассекречен салон Nissan Kicks, который должен добраться до России 11:28
Минкультуры сменило директора Музея Херсонес Таврический 11:26
В Минске презентовали Всеобщую декларацию прав человека на белорусском языке 11:25
Власти Крыма оценили заявление Госдепа о небезопасности полуострова 11:23
Президент Польши посмертно наградил Людмилу Алексееву высшей наградой 11:19
FT сообщила о переговорах по продаже Альфа-банка 11:16
Около 12 млн приемов провели врачи общей практики за год 11:14
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла 2: Король монстров" 11:12
Подземные "зомби"-бактерии оказались в 385 раз тяжелее людей 11:10
Спрос на новогодние праздники в Крыму вырос на треть 11:09
Что больше всего подешевело и подорожало в ноябре в Беларуси 11:02
Светлана Мельникова стала главой Владимиро-Суздальского музея-заповедника 11:00
На двух линиях метро Москвы восстановлено движение 11:00
Volkswagen и Skoda отзывают в России из-за охлаждающей жидкости 11:00
Штаб-квартиру Демпартии США эвакуировали из-за угрозы взрыва 10:55
ВДВ испытают самоходный миномет "Дрок" 10:46
На Ямале зрителей молодежного конкурса возмутил танец девушки на шесте 10:45
Вышел тизер специального эпизода "Доктора Кто" 10:45
В Риге осквернен мемориал советским воинам 10:41
Суперэсминец США лишили невидимости 10:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Чем удивят телеканалы на этой неделе
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
Задайте вопрос Андрею Романченко о переходе на цифровое вещание
11.12.2018 10:49
Проект: В регионах

В Красной Поляне подготовлено более 100 горнолыжных трасс

Текст: Олег Сергеев (Краснодарский край)
В горах Сочи в этом сезоне функционируют почти 60 канатных дорог с пропускной способностью 73 тысячи человек в час.
Фото: Пресс-служба "Горки город" Фото: Пресс-служба "Горки город"
Фото: Пресс-служба "Горки город"

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди, заместитель главы администрации Сочи Сергей Юрченко, а также сотрудники департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя края обсудили регламентные и профилактические работы.

Фото: Сергей Татарских
С начала года курорты Кубани приняли 16,5 миллиона туристов

Так, к зимнему сезону - 2018/2019 подготовили более 100 горнолыжных трасс общей протяженностью около 154 километра. Кроме того, курорты ГТЦ ПАО "Газпром" и "Роза Хутор" запустили в тестовом режиме систему единого ски-пасса, по которому будет доступно 135 километров трасс.

Многие из них имеют системы искусственного оснежения и освещения, поэтому гостям здесь предложено и вечернее катание. Туристам будут представлены трассы как для горных, так и беговых лыж разного уровня сложности.

- Прогнозируется, что курорты Красной Поляны примут в новогодние каникулы турпоток не менее уровня прошлого года - это около 360 тысяч человек. К приему гостей готовы свыше 160 классифицированных гостиниц и отелей горного кластера Сочи, располагающих общим номерным фондом - семь тысяч номеров. Ожидается, что загрузка средств размещения в этот период составит 90-100 процентов, - сообщил Христофор Константиниди.

Кстати

В новогодние каникулы сезона-2017/2018 Красную Поляну посетили свыше 358 тысяч отдыхающих - с учетом однодневных посетителей и экскурсантов. В целом за три месяца зимы турпоток на все курорты Краснодарского края составил более 1,5 миллиона человек.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ узнали о планах оборудовать квартиры "умными счетчиками" газа
На двух линиях метро Москвы восстановлено движение
Опрос: Украинцы усомнились в пользе от разрыва Договора о дружбе с РФ
СМИ: Бутина согласилась частично признать вину
Названа самая прослушиваемая песня прошлого века