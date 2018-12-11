Уходящий год станет рекордным для виноградарских хозяйств полуострова. Впервые за пять лет в Крыму лоза высажена на тысяче гектаров. Во многом это стало возможным благодаря государственной поддержке отрасли.

500 - 700 гектаров - примерно столько новых плантаций винной ягоды разбили на полуострове последние годы. В этом году показатель удалось увеличить сразу на 348 гектаров.

- Увеличение площади виноградников стало возможным благодаря государственной поддержке виноградарства региона, - пояснил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин. - В 2014 - 2018 году она составила более миллиарда рублей. В этом году федеральным и республиканским бюджетом только на это направление выделено 400 миллионов рублей. Отметим, что за 2014 - 2017 год в республике высадили 1,7 тысячи гектаров виноградников.

Одним из основных сдерживающих развитие отрасли факторов многие годы было отсутствие собственных питомников. Точнее, те, что сохранились в Крыму после развала Советского Союза, могли обеспечить не более десяти процентов от потребности местных производителей. Поэтому покупать посадочный материал приходилось в европейских питомниках, в основном во Франции, Италии и Сербии. Но в условиях санкций выходить на европейский рынок аграриям полуострова сложно. В этом году ситуация изменилась. В регионе построен собственный современный прививочный комплекс мощностью два миллиона саженцев в год с возможностью увеличения до трех миллионов. Таким образом, к 2020 году республика сможет обеспечить потребности местных производителей в высококачественном посадочном материале на 86 процентов.

Дополнительным источником субсидирования отрасли может стать господдержка мелиорации. В Крыму деньги по этой программе идут исключительно на сады и виноградники. В текущем году на эту статью предусмотрено 250 миллионов рублей.

- Можно получить до 500 тысяч рублей на гектар. Отдельно субсидировать, к примеру, пруд-накопитель или скважину мы не можем, а в комплексе с капельным орошением - вполне, - пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Владимир Анюхин.

К слову, среди аграриев идет дискуссия относительно того, нужно ли республике наращивать площади винной ягоды. Ведь уборка винограда - дело хлопотное и трудоемкое.

- В советское время уборка винограда была всенародным делом. Этим занимались и школьники, и студенты, и горожане, - говорит глава агропредприятия "Партизан" Петр Калын. - А сегодня кого мы можем отправить на сбор ягоды? Никого.

Однако эксперты уверяют, что от ручной уборки в Крыму уже практически отказались в пользу механизированной. Вручную виноград собирают лишь на горных откосах южного берега Крыма, где комбайны невозможно использовать из-за крутого склона. По этой причине объединение "Массандра" в нынешнем году привлекало к уборочной кампании около 600 сезонных рабочих. Но это скорее исключение, чем правило.

Справка "РГ"



Площади виноградников на полуострове увеличились до 18,2 тысячи гектаров, что составляет 22 процента всех плантаций в РФ. Однако почти половина из них (44 процента) нуждается в обновлении.