В Ростовской области ребенок утонул в ванне

В Кагальницком районе Ростовской области маленький ребенок утонул в ванне из-за недосмотра взрослых. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении СК России. Уголовное дело возбуждено против 32-летней женщины, которую подозревают в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, подозреваемая, осуществляя присмотр за восьмимесячной девочкой и трехлетним мальчиком, поместила их для купания в ванну, наполненную водой. После чего покинула ванную комнату на некоторое время. А когда вернулась, девочка уже не подавала признаков жизни.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - подчеркнула старший помощник руководителя СУ СКР по Ростовской области Галина Гагалаева.