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11.12.2018 15:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области школьника избили за одежду без бренда

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)
В Новошахтинске Ростовской области 14-летнего подростка жестоко избили одноклассники якобы за то, что тот был одет не по моде. Следователям предстоит выяснить обстоятельства произошедшего конфликта, назначено проведение доследственной проверки.

Возможно о новошахтинском ЧП никто не узнал бы, если бы не видео, которое снимали сами школьники. Под горячую руку старожилов школы попал новенький. Он перевелся из другого образовательного учреждения менее недели назад. По одной из версий, к мальчику якобы придрались за то, что на нем обычная одежда, а тут, в элитной школе, принято носить лишь брендовые вещи.

Фото: Руслан Кривобок/ РИА Новости
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Как передает РИА Новости, после уроков новенькому назначили встречу на футбольном поле. В избиении участвовали двое, остальные наблюдали. Кто-то стал записывать происходящее на мобильный телефон. Один бил ногами, второй набросился с кулаками. А после запрыгнул с ногами на голову упавшему подростку. Били до тех пор, пока парень не потерял сознание.

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадины. В больнице он пробыл неделю. Но о выздоровлении говорить рано: еще предстоит обследование у невролога и кардиолога.

- Учитывая, что данное происшествие имело место среди учащихся образовательного учреждения, следствие намерено установить какая работа проводилась администрацией школы по предупреждению конфликтов среди школьников, имелись ли ранее факты применения насилия среди учащихся, как следствие возникших неприязненных отношений, - заявила помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева.

В случае выявления серьезных недостатков в профилактической работе должностных лиц школы их действиям (или бездействию) будет дана надлежащая правовая оценка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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