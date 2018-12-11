Видео: В Крыму презентовали виртуальный тур по трассе "Таврида"

В аэропорту Симферополя генеральный подрядчик строительства трассы "Таврида" Керчь-Севастополь презентовал компьютерную программу, позволяющую совершить виртуальную поездку через весь полуостров по маршруту строящейся дороги.

Сегодня на первом этаже нового терминала аэропорта Симферополь появилась демонстрационная площадка, где авиапассажиры с помощью компьютерного симулятора могут оценить трассу "Таврида", проехав по любому из ее семи строящихся этапов от Керчи до Севастополя. Первый 190-километровый участок от Керчи до Симферополя в двухполосном исполнении откроется к 30 декабря 2018 года. А уже сейчас открыты для автомобилей около 40 километров новой дороги.

- Люди могут сесть за ноутбук и посмотреть, как будут выглядеть все семь этапов трассы после ввода в эксплуатацию, - рассказал пресс-секретарь компании "ВАД" Григорий Назаров.

Запуск всех четырех полос трассы от Керчи до Севастополя запланирован на декабрь 2020 года. Из столицы Крыма до Севастополя или Феодосии можно будет доехать всего за один час. Соответственно, и пассажиры аэропорта с помощью современной дороги смогут сократить время в пути до курортов.

- Любая транспортная система не состоит только из одного пункта, - говорит Евгений Плаксин, генеральный директор международного аэропорта "Симферополь". - Аэропорт - это своего рода узел, который должен предоставлять своим пассажирам различные возможности передвижения по территории Крыма. Трасса "Таврида" для нас - стратегически важный объект с точки зрения удобства для наших пассажиров. Этот масштабный инфраструктурный проект позволит повысить транспортную доступность аэропорта, сократить время в пути до основных курортных городов и как следствие повысить туристическую привлекательность региона.

Напомним, на автодороге Керчь-Севастополь будет по две полосы движения в каждую сторону, 123 искусственных сооружения и 18 транспортных развязок. Строительство 250-километровой скоростной трассы началось в феврале 2017 года. Общая стоимость проекта, включая севастопольский участок, - почти 150 миллиардов рублей. "Рецепт" асфальтобетонной смеси для "Тавриды" составлен по системе Superpave с учетом уникального климата Крыма и высокой транспортной нагрузки при высоких температурах.