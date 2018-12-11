Медведев призвал расширять мощности по переработке энергоресурсов

Для развития арктического региона страны необходимо сконцентрироваться на крупных проектах. Их успешная реализация, посчитали в министерстве энергетики, к 2035 году может обеспечить загрузку Северного морского пути 130-160 миллионами тонн грузов.

Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел на полуостров Ямал, где форсированным темпом идет становление отечественной отрасли сжиженного природного газа. В ноябре на проекте "Ямал СПГ", реализуемом компанией "НОВАТЭК" совместно с партнерами из Франции и Китая, запустили третью технологическую линию, а Дмитрий Медведев принял участие в церемонии вывода завода на полную мощность в 16,5 миллионов тонн.

График опередили на 13 месяцев, и уже принято решение о строительстве четвертой очереди, на которой будет использована российская лицензионная технология "Арктический каскад". С запуском всех линий проекта, прогнозируют в министерстве энергетики, доля страны на мировом рынке сжиженного природного газа увеличится в 2,5 раза и достигнет около 10 процентов. Но у правительства более амбициозная цель - занять к 2025 году 15-20 процентов. Глава правительства поздравил собравшихся с важным событием, по его выражению, "в биографии страны и российской энергетики".

"Событие очень знаменательное для всей российской газовой отрасли и, конечно, для наших международных партнеров, для нашей международной кооперации в сфере энергетики", - заметил премьер.

Последние полвека, напомнил Медведев, Россия активно сотрудничает по газу с европейскими партнерами, а сейчас выходит на азиатские рынки.

"Важно и то, что "Ямал СПГ" будет стимулировать развитие транснациональной инфраструктуры, прежде всего, Северного морского пути (СМП)", - добавил премьер.

Экономические перспективы всего северного региона России Дмитрий Медведев обсудил на совещании с членами государственной комиссии по развитию Арктики.

"Это не только крупнейший сырьевой резерв страны. Этот регион имеет стратегическое значение, - подчеркнул он. - Здесь мы решаем две важнейшие задачи: обеспечение национальной безопасности нашей страны и ее экономических интересов".

Действует специальная государственная программа социально-экономического развития до 2025 года, через которую в регионе создаются точки роста.

"Мы должны сосредоточить усилия на реализации крупных якорных проектов, в том числе инфраструктурных, - считает Медведев. - Их запуск задаст совершенно иные условия для развития Северного морского пути и потребует его круглогодичной загрузки. Так мы сформируем и долгосрочный заказ на танкерный и ледокольный флот".

Преимущество СМП - это самый короткий путь из Европы в Азию. Президент поставил задачу достичь к 2024 году объема перевозки грузов этим путем в 80 миллионов тонн. В прошлом году объем перевозок превысил 10 миллионов тонн. В следующем году, по экспертным оценкам, здесь пройдет свыше 24 миллионов тонн грузов.

В более отдаленной перспективе, обнадежил министр энергетики Александр Новак, можно ожидать нагрузку на СМП в два раза выше желаемых. Только СПГ проекты при их успешной реализации дадут грузов на 40 миллионов тонн. Разработка отдельных угольных и нефтяных месторождений принесут еще 20 миллионов тонн. К 2035 году годовой объем грузопотока, заявил глава Минэнерго, может достичь 130-160 миллионов тонн. Освоение богатейших месторождений Арктики зависит от хорошей транспортной системы региона. Только портами и морской составляющей здесь ограничиваться нельзя.

"Нужно параллельно создавать и трубопроводы, и железные дороги, развивать авиационный транспорт, энергетические мощности", - указал премьер-министр.

В масштабе всей страны принят комплексный план расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В него включили как развитие Северного морского пути, так и модернизацию железнодорожной сети в северном широтном направлении. Транспортная сеть соединит Северную и Свердловскую железные дороги и обеспечить вывоз грузов с месторождений северных районов Западной Сибири.

"Общий объем финансирования проекта составляет почти 240 миллиардов рублей. Причем в основном это деньги частных инвесторов. Бюджетных расходов здесь будет немного, может быть, чуть больше 5 процентов", - обратил внимание Дмитрий Медведев на интерес со стороны бизнеса.

С учетом большого количества министерств, компаний и разных программ все они должны работать параллельно, учитывая сроки друг друга.

"Важно синхронизировать введение новых месторождений, действия строителей ледокольного и танкерного флота и создание инфраструктуры", - заметил глава кабмина.

Кроме того, он потребовал оценить достаточность портовых терминалов для переработки грузопотока и потребность в дополнительных транспортных мощностях, которые могут потребоваться при увеличении добычи сырья. И, конечно, все должны помнить об экологической составляющей. Сейчас Россия занимается расчисткой Арктики от загрязнений, доставшихся ей после предыдущих "осваивателей" северных широт.

"На ее территории выявлено более 100 свалок, вывезено более 80 тысяч тонн отходов, рекультивировано свыше 200 гектаров земель, и конечно на этом работа не должна закончиться, ее нужно продолжать", - указал премьер-министр.