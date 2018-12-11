Мэрия Екатеринбурга свернула эксперимент с дорожными знаками

В Екатеринбурге экстренно завершили эксперимент с дорожным знаком, который разрешал правый поворот на красный сигнал светофора. В мэрии его признали "неэффективным" для разгрузки пробок на улицах. Но, по мнению автолюбителей, объяснение - лукавое. На самом деле власти вынуждены были признать: подобные опыты опасны на оживленных трассах.

Указатель с зеленой стрелкой и крупно написанным пояснением: "Уступи всем, и можно направо" появился на одной из центральных улиц города около месяца назад. Презентуя новшество, в мэрии утверждали, что таким нетрадиционным способом - разрешением двигаться на красный сигнал светофора - попробуют бороться с заторами на дорогах. Но в водительской среде новшеством были шокированы.

- Эксперимент серьезно увеличивает растерянность участников дорожного движения. Ни разу не видел, чтобы кто-то воспользовался правом поворота: водители невольно ожидают подвоха, - признался тогда "РГ" Анатолий Горлов, активист областного Союза по защите прав автомобилистов.

"Людей пугают и провоцируют. Нам такие эксперименты не нужны. Зачем ставить под удар?" - наперебой оценивали креатив местных властей автолюбители. А эксперты "РГ" в своих комментариях были более категоричны.

- Для проведения подобных экспериментов нужно выделить зону и предупредить водителей. При этом любое нарушение правил в этой зоне не должно администрироваться. Отдельно стоит напомнить, что знак, разрешающий правый поворот на красный свет, прямо противоречит ПДД. И инспектор ДПС вправе привлечь за такой маневр как за проезд на красный свет, - рассказал проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Султан Жанказиев.

В мэрию Екатеринбурга от "РГ" были направлены запросы о законности установки экспериментальных знаков. Вместо ответов уже через несколько дней после публикации креатив тихонько свернули: однажды вечером знак сняли. Комментарии пошли только после того, как внимательные журналисты заметили исчезновение провокационной стрелки под красный свет.

- Мы ожидали увеличение пропускной способности перекрестка на 15 процентов, однако по итогу она увеличилась лишь на 5 процентов. Из-за этого комитет по транспорту принял решение приостановить эксперимент на неопределенное время, - сообщил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов, отметив, что случаев ДТП из-за знака на участке зафиксировано не было.