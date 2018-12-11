На Ямале зрителей молодежного конкурса возмутил танец девушки на шесте

В соцсетях активно обсуждают видео с молодежного конкурса в Новом Уренгое. Наряду с участниками-детьми свои номера здесь показывали и взрослые, и одна девушка продемонстрировала танец на пилоне - шесте для стриптиза.

Провокационное выступление сняли и выложили в Сеть зрители. В комментариях к видео - множество мнений: от возмущений и требования наказать, до сожаления, что не удалось своими глазами увидеть этот зажигательный номер. Так как выступление школьников и взрослых совпало по времени, дети имели возможность наблюдать за танцем откровенно одетой девушки из-за кулис, что и вызвало шквал критики со стороны их родителей.

Депутат законодательного собрания ЯНАО Иван Вершинин на своей странице "ВКонтакте" отметил, что организаторам конкурса и впрямь стоило разнести по времени выступления. "Ничего не имею против самовыражения и различных видов танцев, но их специфику необходимо учитывать, чтобы у родителей не было возмущения по такому поводу", - написал он.

Между тем, как оказалось, творческий конкурс - это отборочный этап ко Дню молодежи, никаких предварительных репетиций не предполагалось: участники просто заявляли свои номера, выходили с ними на сцену и показывали.

"Конкурс был открытый, возрастная категория - от 14 до 35 лет. Но поскольку группы с маленькими детьми очень просились участвовать, их взяли, - рассказала РИА Новостям начальник муниципального управления по работе с молодежью и общественностью Оксана Реймер.

По ее словам, танцовщица во время выступления была в бежевом трико, хотя зрителям могло показать, что она не одета.

"Просто сам номер - не формат, даже если бы конкурс был не для детей. Попрошу устроителей организовать предварительный просмотр номеров", - сказала она, добавив, что лично извинится перед родителями.