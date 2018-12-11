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11.12.2018 10:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Названы самые доступные города для новогодних путешествий по России

Текст: Екатерина Призова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Совсем скоро наступят новогодние каникулы - а это целых десять дней отдыха и прекрасный повод для путешествия по стране. Эксперты отобрали пятерку российских городов с самым дешевым жильем на время праздников.

Фото: depositphotos.com
В каких городах России пройдут лучшие новогодние ярмарки

"Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань вошли в список городов, популярных для недорогих путешествий в эти новогодние праздники", - сообщает блог сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Для анализа были отобраны только те города, где стоимость двух ночей не превышает две тысячи рублей (так как именно такой срок пребывания и такую цены предпочитают новогодние туристы). Цены в курортных городах не рассматривались.

Итак, в Перми можно снять жилье за 1,3 тысячи рублей в сутки на два дня, в Каменске-Уральском - за 1,4 тысячи. Рязань в этом перечне самая дорогая - две тысячи за две ночи.

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