Названы самые доступные города для новогодних путешествий по России

Совсем скоро наступят новогодние каникулы - а это целых десять дней отдыха и прекрасный повод для путешествия по стране. Эксперты отобрали пятерку российских городов с самым дешевым жильем на время праздников.

"Пермь, Каменск-Уральский в Свердловской области, Белорецк в Башкирии, Смоленск и Рязань вошли в список городов, популярных для недорогих путешествий в эти новогодние праздники", - сообщает блог сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Для анализа были отобраны только те города, где стоимость двух ночей не превышает две тысячи рублей (так как именно такой срок пребывания и такую цены предпочитают новогодние туристы). Цены в курортных городах не рассматривались.

Итак, в Перми можно снять жилье за 1,3 тысячи рублей в сутки на два дня, в Каменске-Уральском - за 1,4 тысячи. Рязань в этом перечне самая дорогая - две тысячи за две ночи.