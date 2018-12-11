Россия поставит в Африку несколько сотен "Терминаторов"

Россия заключила контракт с африканской страной на поставку нескольких сотен боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". Отгрузка техники уже началась, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

Собеседник агентства отказался назвать страну-покупатель, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ сообщение оставили без комментариев.

БМПТ "Терминатор" - новый класс боевой техники, предназначенный для подавления пехоты, нейтрализации гранатометчиков и ПТРК. Тяжело бронированная машина на базе Т-72 вооружена двумя скорострельными пушками, управляемыми противотанковыми ракетами и автоматическими гранатометами. Разработал и выпускает БМПТ "Уралвагонзавод". Партию из 10 машин купил Казахстан, столько же проходит опытную эксплуатацию в армии России. В 2018 году "Терминаторы" впервые приняли участие в параде на Красной площади.