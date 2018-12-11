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11.12.2018 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске 15-летняя школьница на Mercedes сбила полицейского

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Прокуратура Челябинска требует возбуждения дел по факту ДТП, в котором пострадал инспектор ДПС. Проверка выявила факт сокрытия резонансной аварии со стороны должностных лиц полиции, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.

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- Установлено, что рано утром 17 ноября водитель автомобиля Mercedes на улице Новомеханической не выполнил требование об остановке транспортного средства, совершил наезд на инспектора полка ДПС УМВД Челябинска, после чего скрылся с места ДТП, - сообщила представитель прокуратуры области Наталья Мамаева. - Инспектору были причинена ушибленная рана головы, ссадины лица и рук. Однако сообщение о данном факте должностными лицами органов внутренних дел не регистрировалось, следственно-оперативная группа на место происшествия не направлялась.

О дорожном инциденте стало известно от очевидцев из соцсетей. С их слов, полицейского сбила 15-летняя девочка, находившаяся в иномарке со своим приятелем. Причем, судя по поведению на дороге, оба были неадекватны.

Однако в полиции дело явно пытались замять. И люди не исключают, что ситуацию вмешались влиятельные родственники подростков.

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Так это или нет теперь установит следствие. Материалы проверки по факту ДТП переданы в СК для принятия процессуального решения. Кроме признаков применения опасного насилия к представителю власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) прокуратура усматривает в инциденте должностные преступления со стороны скрывших факт ДТП сотрудников полиции. Их действия она предлагает квалифицировать по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 285 и часть 1 статьи 286 УК РФ).

Начальнику ГУ МВД России по Челябинской области внесено официальное представление об устранении выявленных нарушений закона, отметили в прокуратуре.

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