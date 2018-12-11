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11.12.2018 10:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Авиакомпании сэкономят на топливе из-за новой организации маршрутов

Текст: Татьяна Шадрина
В Екатеринбурге открылся укрупненный центр Единой системы организации воздушного движения. Он повысит безопасность полетов над Уралом.

У авиакомпаний появится возможность спрямления маршрутов в этой части российской воздушной зоны. Сейчас разработа "дорожная карат" спрямления маршрутов. Это должно привести к экономии топлива, сократить время в пути, снижению потребления ресурса авиапарка, экономии на техническом обслуживании и увеличению предельной загрузки дальнемагистральных рейсов. Эффект для отрасли от спрямления маршрутов составит порядка двух миллиардов рублей за год, прогнозирует глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов.

Фото: depositphotos.com
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Ранее в России было 120 небольших центров управления полетами, основной проблемой для диспетчеров была передача контроля воздушного судна от одного центра к другому. Поэтому, отметил глава Минтранса Евгений Дитрих, было решено укрупнить центры управления воздушным движением. Сейчас действуют уже 12 укрупненных центров, они создаются также в Санкт-Петербурге, Якутске и Новосибирске.

Современные центры призваны обеспечивать комфорт и безопасность пассажиров в небе, прогнозировать различного рода конфликтные ситуации, исключать возможность попадания в неблагоприятные метеоусловия, отметил глава Росавиации Александр Нерадько.

По итогам ноября российские авиакомпании перевезли более 100 миллионов пассажиров, за весь 2017 год - 105 миллионов, налицо уверенный рост объемов перевозок. Кроме того, растет транзитный трафик. Например, транссибирские и кроссполярные транзитные маршруты обслуживает екатеринбургский центр.

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Общая площадь воздушного пространства, подконтрольного Екатеринбургскому укрупненному центру, составляет почти 700 тысяч квадратных километров. Протяженность зоны ответственности филиала "Аэронавигация Урала" с севера на юг до границы с Казахстаном - 1116 километров, с востока на запад - 1494 километра, сказал глава Госкорпорации по организации воздушного движения Игорь Моисеенко. В границах зоны ответственности проходит 86 маршрутов общей протяженностью 36 563 километра.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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